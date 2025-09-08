Lavalle celebró la 28° Expo Apícola con gran convocatoria

Concursos que promueven la apicultura

En el marco del “Mundo de la miel”, se anunciaron los ganadores de los concursos de Fotografía y de Teatro “Tierra Apícola”. El primero, tuvo en el podio a José Alberto Román y Agustín Mora con los puntajes más altos. Y en la segunda competencia, la obra ganadora fue “La vida por la miel”, presentada por alumnos de 3er año de la escuela Alicia Moreau de Justo, con su profesora María Ester Linco Lorca.

Un espacio para las voces jóvenes

A través de sus testimonios, dos estudiantes de la Escuela Don Bosco, compartieron sus vivencias durante la visita a la Expo Apícola. Contaron que la experiencia les permitió aprender más sobre el mundo de las abejas, recorrer los distintos puestos y comprender la importancia que tiene la apicultura en Lavalle. Uno de ellos afirmó, “fue una experiencia muy linda, nos mostraron los puestos, aprendimos sobre abejas y la importancia de esta actividad”.





Apícola 1 La Expo contó con talleres, conferencias y presentaciones que pusieron en valor la participación activa de la juventud.

Autoridades presentes

En el evento participaron el Intendente Edgardo González, el Secretario de Desarrollo Local, Juan Jaime, y el Ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu. El jefe de la comuna departamental habló de la Expo Apícola como una de las ferias más grandes del oeste argentino, y resaltó la importancia que tiene en la provincia.

La Expo contó con el acompañamiento del Municipio de Lavalle, que trabajó junto al Consejo Asesor Apícola de Lavalle y el INTA para reafirmar estos espacios productivos, educativos y comunitarios.

También, el predio tuvo el paseo de artesanos, exposición y venta de productos e indumentaria, patio de comidas y degustaciones, junto a las exhibiciones de maquinarias agrícolas.

La Expo Apícola, ya es una tradición en la provincia, y consolida a Lavalle como exponente de la actividad a nivel nacional e internacional, con miles de familias vinculadas al sector que potencian la identidad productiva y cultural.