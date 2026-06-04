Las máximas figuras del mundo digital, el periodismo web y los creadores de contenido se dieron cita este jueves por la noche en el Golden Center de Parque Norte. En una noche a pura emoción y glamour, los nominados e invitados desplegaron su estilo antes de ingresar a la gran ceremonia de premiación de APTRA.
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Martín Fierro a los Portales Web 2026: todas las figuras y celebridades en la alfombra roja
Las principales figuras del periodismo y los creadores de contenido se reunieron en el Golden Center para la gran gala
El lugar se transformó en el epicentro del mundo digital con la llegada de una nueva edición de los premios Martín Fierro a los Portales Web 2026. La alfombra roja reunió a figuras que deslumbraron con sus looks en la gran noche.
A continuación, repasamos quiénes capturaron todas las miradas en su ingreso a la gala:
La pasarela de los famosos: uno por uno
- Julieta Prandi y Nacho Guirón: una de las duplas más esperadas de la noche, combinando frescura, simpatía y mucha elegancia para las cámaras. Completaron una conducción de lujo.
- Luis Ventura: el presidente de APTRA llegó temprano para supervisar los detalles, luciendo su clásico estilo formal para las grandes galas.
- Facundo Pastor: el periodista de A24 marcó un estilo sobrio en su llegada. Poco después, se llevó la estatuilla en la categoría de Crónica periodística.
- Mariana Arias y María Laura Santillán: dos emblemas de la elegancia y el periodismo que siempre imponen presencia y distinción en la alfombra roja.
- Mauro Szeta (centro), Andrés Klipphan (derecha) y Gustavo Grabia (izquierda): el trío del periodismo policial y de investigación aportó el toque serio y analítico a la noche, cada uno con su impronta de traje formal.
- Luis Novaresio: siempre impecable y con ese toque de estilo propio y moderno que lo caracteriza en cada entrega de premios.
- Luli Fernández y Juli Puente: aportaron toda su impronta de moda y tendencia con looks que seguramente estarán entre los más comentados de la jornada. La cuota de energía pura y frescura digital en la pasarela, representando a los creadores de contenido que mueven las redes.
- Silvio Soldán y Cacho Rubio: dos históricos de las noches de APTRA que le dan el color tradicional a la entrega con sus infaltables accesorios y marcas registradas.
- Nancy Duré: con todo el glamour del periodismo de espectáculos, desplegando carisma frente a los flashes.
- El Mago Sin Dientes: fiel a su personaje, aportó la cuota de mística y show que nunca puede faltar en la antesala de los premios.
Después de las presentaciones de rigor, comenzó la ceremonia que pone en valor a un sector de la comunicación en franco crecimiento.