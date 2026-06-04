Cómo es el perfil emocional que desarrollan las personas que criaron a sus hermanos, según la psicología

La psicología del "hermano cuidador": el perfil emocional que desarrollan quienes criaron a sus hermanos

Las personas que vivieron esta experiencia, desarrollaron un perfl emocional único siendo entre otras cosas, un espacio de aprendizaje y conducta social dentro de la familia. Es decir, es como una forma de prepararse ante la vida, un entrenamiento emocional.

Para la psicología, una habilidad basada en las emociones no se forja con palabras ni mucho menos nacemos con eso, sino que es una práctica diaria. Por eso, cuidar a un hermano puede tomarse como ese entrenamiento constante que va formando nuestra personalidad. Pero, ¿cuáles? Te lo contamos:

hermana mayor y hermana menor Cuidar de los hermanos es un entrenamiento emocional, que define un tipo de personalidad. Foto Canva