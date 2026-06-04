En algunas casas, sobre todo hace un par de años, ser el hermano mayor era sinónimo de protector, de cuidador. Es quien debe cuidar de sus hermanos y criarlos cuando los padres trabajan. Lo que pocos se imaginan es que hacerlo desarrolla un perfil psicológico emocional muy particular.
Cómo es el perfil emocional que desarrollan las personas que criaron a sus hermanos, según la psicología
El perfil emocional que uno adquiere en la vida, se va desarrollando por interacciones y acciones cotidianas, tal como cuidar a los hermanos durante la infancia
Es uina experiencia de la infancia que suele entenderse como pequeña, invisible y obligatoria, pero deja una marca profunda. Más allá de que es sumamente natural cuidar a un hermano dentro de la dinámica familiar, la psicología ayuda a mirar más de cerca ese rol y cuales podrian ser las posibles "consecuencias".
La psicología del "hermano cuidador": el perfil emocional que desarrollan quienes criaron a sus hermanos
Las personas que vivieron esta experiencia, desarrollaron un perfl emocional único siendo entre otras cosas, un espacio de aprendizaje y conducta social dentro de la familia. Es decir, es como una forma de prepararse ante la vida, un entrenamiento emocional.
Para la psicología, una habilidad basada en las emociones no se forja con palabras ni mucho menos nacemos con eso, sino que es una práctica diaria. Por eso, cuidar a un hermano puede tomarse como ese entrenamiento constante que va formando nuestra personalidad. Pero, ¿cuáles? Te lo contamos:
- Desarrollan habilidades de comunicación: explican, calman, acompañan de forma clara y efectiva.
- Regulan las emociones propias y la de otros.
- Crean una identidad ligada al cuidado, siendo personas confiables, disponibles y a quien todos recurren ante un problema.
- En algunos casos, tienen tendencia a priorizar a los demás, más que a sí mismas porque es un hábito aprendido.
- Logran tener una empatía afinada emocionalmente con su personalidad, se ponen en el lugar del otro, casi siempre.
- Desde la infancia incorporan el hábito de la responzabilidad y lo van puliendo.
- Maduran una capacidad particular de observación emocional.
- Tienen una personalidad mediadora.
- La paciencia es un tipo de personalidad que tienen por excelencia quienes cuidan de un hermano/a.
- Su autoestima se basa en sentirse útil para otros/as.