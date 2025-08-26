Inicio Sociedad Lavalle
Expo Apícola

Comienza a palpitarse la Expo Apícola Lavalle

Se celebrará una nueva edición de la histórica Expo Apícola los días 5 y 6 de septiembre en el Consejo Apícola

Por UNO
Se celebrará una nueva edición de la histórica Expo Apícola los días 5 y 6 de septiembre en el Consejo Apícola.

En Lavalle se celebrará una nueva edición de la histórica Expo Apícola los días 5 y 6 de septiembre en el Consejo Apícola, ubicado en calle Yrigoyen 550, Villa Tulumaya. El evento, organizado por el Consejo Asesor Apícola y el Municipio, contará con disertaciones de profesionales provenientes de Chile y Paraguay, mesas de trabajo, exposiciones escolares y presentaciones de experiencias enriquecedoras para el sector.

Apícola 5
&nbsp;La Expo Ap&iacute;cola tiene como objetivo promover la apicultura en el departamento y el consumo de miel.

La Expo Apícola tiene como objetivo promover la apicultura en el departamento, el consumo de miel junto a sus derivados tanto de origen local y regional; como así también fortalecer la educación y la investigación en el área, fomentando el cooperativismo entre apicultores y productores de la región.

La agenda programada, además de las disertaciones relacionadas a la actividad apícola específica, incluye charlas sobre la importancia de la integración de los jóvenes en la apicultura, el valor educativo de esta práctica, el cuidado del medio ambiente y la presentación de experiencias apícolas exitosas de las diferentes escuelas agrotécnicas. También se podrá disfrutar en la jornada de un diverso patio de comidas, feria de artesanías y food trucks.

Cronograma

  • 5 de septiembre

9:00 - Apertura de la feria

10:00 - Encuentro de Escuelas Agrotécnicas del Norte de Mendoza | Recepción de delegaciones

10:30 - Charla "Importancia de los jovenes en la apicultura" | Pablo Maessen (Argentina)

11:00 - Mesas de trabajo para estudiantes y docentes | Trabajo con Matriz Foda

- Club de jóvenes apicultores de Los Corralitos

12:00 - Charla "La apicultura y el medio ambiente" | Nacho Villarroya - Jóvenes por el Clima (Argentina)

13:00 - Charla "El valor educativo de la apicultura para los jóvenes" | Alfredo Chaves (Argentina)

14:00 - Presentación de experiencias apícolas exitosas de diferentes escuelas agrotécnicas

15:00 - Apiterapia | Julio César Díaz (Argentina)

16:00 - Charla sobre PEC (Pequeño Escarabajo de las Colmenas) | Sebastián Ávila (Argentina)

17:00 - Charla "Cooperativismo apícola en Mendoza y Argentina presente y futuro" | Juan Ramiro (Argentina)

18:00 - Charla "Fraccionamiento y comercialización de miel diversificada" | Gerardo Garcete (Paraguay)

19:00 - Cierre

  • 6 de septiembre

09:30 - Charla "Introducción de reinas" | Marco Amoros (Argentina)

11:00 - Charla "Manejo de criadero y ciclo productivo de reinas" | Daniel Avena (Argentina)

12:30 - Charla "Producción de polen en Mendoza" | Cristian Scordo (Argentina)

13:45 - Charla "Manejo de colmenas pre y post polinización de cebollas para semillas y almendros" | Edgardo Young (Argentina)

15:00 - Charla "Nutrición y sanidad apícola" | Joaquín Moja (Argentina)

16:15 - Charla "Apiturismo y diversificación apícola" | Mónica Rodriguez (Chile)

17:30 - Charla "Herramientas de gestión aplicadas a la apicultura para mejorar la rentabilidad" | Jorge Toro (Chile)

19:00 - Cierre

