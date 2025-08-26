Comienza a palpitarse la Expo Apícola Lavalle

Cronograma

5 de septiembre

9:00 - Apertura de la feria

10:00 - Encuentro de Escuelas Agrotécnicas del Norte de Mendoza | Recepción de delegaciones

10:30 - Charla "Importancia de los jovenes en la apicultura" | Pablo Maessen (Argentina)

11:00 - Mesas de trabajo para estudiantes y docentes | Trabajo con Matriz Foda

- Club de jóvenes apicultores de Los Corralitos

12:00 - Charla "La apicultura y el medio ambiente" | Nacho Villarroya - Jóvenes por el Clima (Argentina)

13:00 - Charla "El valor educativo de la apicultura para los jóvenes" | Alfredo Chaves (Argentina)

14:00 - Presentación de experiencias apícolas exitosas de diferentes escuelas agrotécnicas

15:00 - Apiterapia | Julio César Díaz (Argentina)

16:00 - Charla sobre PEC (Pequeño Escarabajo de las Colmenas) | Sebastián Ávila (Argentina)

17:00 - Charla "Cooperativismo apícola en Mendoza y Argentina presente y futuro" | Juan Ramiro (Argentina)

18:00 - Charla "Fraccionamiento y comercialización de miel diversificada" | Gerardo Garcete (Paraguay)

19:00 - Cierre

6 de septiembre

09:30 - Charla "Introducción de reinas" | Marco Amoros (Argentina)

11:00 - Charla "Manejo de criadero y ciclo productivo de reinas" | Daniel Avena (Argentina)

12:30 - Charla "Producción de polen en Mendoza" | Cristian Scordo (Argentina)

13:45 - Charla "Manejo de colmenas pre y post polinización de cebollas para semillas y almendros" | Edgardo Young (Argentina)

15:00 - Charla "Nutrición y sanidad apícola" | Joaquín Moja (Argentina)

16:15 - Charla "Apiturismo y diversificación apícola" | Mónica Rodriguez (Chile)

17:30 - Charla "Herramientas de gestión aplicadas a la apicultura para mejorar la rentabilidad" | Jorge Toro (Chile)

19:00 - Cierre