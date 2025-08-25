Fátima Impa vive en Lavalle y padece hidrocefalia y mielomeningocele desde su nacimiento. A pesar de sus problemas motrices y múltiples cirugías, siempre se sostuvo con su trabajo en la calle. Hoy reclama accesibilidad en el transporte público para poder seguir siendo independiente y que la discapacidad no sea impedimento.
Fátima tiene discapacidad y le cuesta subir al micro pero los choferes le exigen que no viaje sola
