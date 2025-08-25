Fátima tiene discapacidad y le cuesta subir al micro pero los choferes le exigen que no viaje sola

“Yo tengo hidrocefalia y mielomeningocele desde mi nacimiento. Pasé por numerosas cirugías en la cabeza, los ojos, la columna… Subí de peso y camino con bastones. El chofer me pidió que fuera con acompañante porque, si me pasaba algo, la responsabilidad era de él. Pero yo no puedo disponer de alguien que me acompañe, todos trabajan. Y toda mi vida me manejé sola”, relata con impotencia.

"Necesito accesibilidad", dijo Fátima

Su pedido es claro: accesibilidad real y preocupación por las personas con discapacidad. “Que se ocupen de los discapacitados y que este mensaje llegue a quien tiene que llegar. Las calles están rotas, no hay accesibilidad. Yo necesito trabajar, no sólo porque me ayuda económicamente, sino porque me mantiene activa. Mentalmente, estar encerrada en mi casa no me hace bien”.

fatima discapacidad lavalle Fátima reclama accesibilidad para poder trabajar. Gentileza

Fátima insiste en lo mismo: independencia. “Estoy acostumbrada a salir, a vender, a manejarme sola. No quiero depender de nadie. Lo único que pido es poder subirme al micro como cualquiera”, concluyó.