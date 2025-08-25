ANDIS: Lule Menem negó cualquier relación o conocimiento con el caso que investigan coimas

lule4 El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem.

Lule Memen también negó haber hablado del tema con el círculo presidencial: "Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis".

Sobre la autenticidad de las grabaciones, fue categórico sobre las acusaciones: "Si puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO", escribió en el comunicado difundido en sus redes sociales.

Menem atribuyó la aparición de la denuncia a la cercanía de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, asegurando que se trata de "prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral". Finalmente, defendió la "integridad de ninguno de los funcionarios mencionados".

Sobre la causa por defraudación por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita en ANDIS

El miércoles pasado el gobierno de Javier Milei informó que el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, había sido separado de su cargo, envuelto en una polémica por supuestas grabaciones que lo vinculaban a hechos de corrupción.

“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”, indicó el gobierno, a través de la oficina del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Diego Spagnuolo, abogado y amigo de Milei, estaba en la Agencia de Discapacidad. Javier Milei separó de su cargo a Diego Spagnuolo la semana pasada y dejó de estar al frente de ANDIS.

Un día después el Ejecutivo designó como interventor al doctor Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada y que actualmente desempeña el cargo de Secretario de Gestión Sanitaria. Y señalaron que la “primera misión” que tendrá será realizar una “profunda auditoría en el área”.

El viernes Diego Spagnuolo fue encontrado este viernes en una casa de la localidad bonaerense de Pilar. La Policía llegó hasta el lugar gracias a los datos de personas que lo vieron en la zona. No fue detenido, pero le secuestraron su celular para ser peritado.

Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, la droguería que, de acuerdo a lo que dijo Spagnuolo en los audios, habría incurrido en el pago de coimas a la ANDIS.

Cuando los efectivos arribaron, Kovalivker partía en un auto y en el asiento de atrás encontraron distintos sobres que en total contenían 266.000 dólares y $7 millones, mientras que además le secuestraron el celular y el pasaporte.

La causa está caratulada como “Defraudación por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita”, avanza con el análisis del material secuestrado .