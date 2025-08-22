La Justicia allanó la Agencia de Discapacidad y una reconocida droguería: Spagnuolo en la mira

Secuestraron documentación y dispositivos electrónicos

Durante los operativos, las fuerzas federales secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y material considerado de interés para la investigación. Sin embargo, no se concretó la incautación de los teléfonos celulares de Spagnuolo, quien no se encontraba en su vivienda al momento del allanamiento y se desconoce su ubicación actual.

Fuentes judiciales señalaron que la causa se encuentra bajo secreto de sumario. Confirmaron además que en el vehículo de un directivo de la droguería se hallaron sobres con dólares y que, aunque se intenta ubicar a Spagnuolo, por el momento no pesa ningún pedido de detención.

-Alejandro-Vilches es el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad. Alejandro Vilches, nuevo interventor de la Agencia de Discapacidad. Foto: Ministerio de Salud

La denuncia contra el exfuncionario y la droguería había sido presentada hace un año, aunque cobró fuerza tras el cambio de gobierno. La Justicia intenta determinar si existió un esquema de retornos ilegales a cambio de habilitaciones para compras o contrataciones estatales.

Fuente: Noticias Argentinas