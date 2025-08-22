El gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad y designó a Alejandro Vilches

Diego Spagnuolo, abogado y amigo de Milei, estaba en la Agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo, abogado y amigo de Milei, estaba en la Agencia de Discapacidad. Foto: redes sociales

“Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, sostuvo el vocero.

Manuel Adorni en X

La intervención surge pocas horas después de que se oficializara la salida de Spagnuolo del organismo, frente a la polémica por un audio filtrado en el que se escuchan supuestos pedidos de coimas y se menciona el nombre de la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei.