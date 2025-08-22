Inicio Política ANDIS
Tras el escándalo

El gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad y designó a Alejandro Vilches

Viches ya formaba parte del Ministerio de Salud, como Secretario de Gestión Sanitaria. Reemplazará a Spagnuolo vinculado a presuntos hechos de corrupción

Por UNO
Alejandro Vilches se hará cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad

Alejandro Vilches se hará cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, tan golpeada por este días y blanco de reclamos por sus usuarios.

Foto: Ministerio de Salud

El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que se designó como interventor al doctor Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada y que actualmente desempeña el cargo de Secretario de Gestión Sanitaria.

Adorni señaló que la “primera misión” que tendrá Vilches será realizar una “profunda auditoría en el área”.

Diego Spagnuolo, abogado y amigo de Milei, estaba en la Agencia de Discapacidad
&nbsp;Diego Spagnuolo, abogado y amigo de Milei, estaba en la Agencia de Discapacidad.

Diego Spagnuolo, abogado y amigo de Milei, estaba en la Agencia de Discapacidad.

“Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, sostuvo el vocero.

Manuel Adorni en X

La intervención surge pocas horas después de que se oficializara la salida de Spagnuolo del organismo, frente a la polémica por un audio filtrado en el que se escuchan supuestos pedidos de coimas y se menciona el nombre de la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei.

