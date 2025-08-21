Como había ocurrido horas antes con los decretos presidenciales que fueron anulados por mayoría la ley de financimiento universitario que ya tenía media sanción de Diputados fue aprobada en la Cámara de Senadores. El presidente Javier Milei ya avisó que vetará esta norma como lo hizo el año pasado.
El Senado aprobó y convirtió en ley el financiamiento universitario que Milei prometió vetar
Otro revés sufrió Javier Milei en el Senado al aprobarse por mayoría la ley de financiamiento universitario. Los tres senadores mendocinos apoyaron