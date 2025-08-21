El Senado aprobó y convirtió en ley el financiamiento universitario que Milei prometió vetar

Ley propuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional

La iniciativa -que cosechó adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), PRO y bloques provinciales- fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) entre quienes está la titular de la UNCuyo, Esther Sanchez y eleva el presupuesto al 1% del PBI.

Además plantea otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

El dictamen establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento para establecimientos universitarios, hospitales universitarios, ciencia y técnica y actividades de extensión universitaria

El año pasado, en octubre, javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario, resolución que después avaló la Cámara de Diputados.

Nota en desarrollo.