El Senado aprobó y convirtió en ley el financiamiento universitario que Milei prometió vetar

Otro revés sufrió Javier Milei en el Senado al aprobarse por mayoría la ley de financiamiento universitario. Los tres senadores mendocinos apoyaron

Por Gustavo De Marinis
Como había ocurrido horas antes con los decretos presidenciales que fueron anulados por mayoría la ley de financimiento universitario que ya tenía media sanción de Diputados fue aprobada en la Cámara de Senadores. El presidente Javier Milei ya avisó que vetará esta norma como lo hizo el año pasado.

La ley fue votada en la Cámara de Diputadps hace dos semanas con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. En Senadores la votación arrojó 58 votos afirmativos, 9 negativos y tres abstenciones.

Los senadores por Mendoza avalaron el proyecto, tanto los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez como la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. También coincidieron los representantes de nuestra provincia en el rechazo a los decretos de necesidad y urgencia de Milei, que afectaban al INV, al INTI y al INTA.

Ley propuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional

La iniciativa -que cosechó adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), PRO y bloques provinciales- fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) entre quienes está la titular de la UNCuyo, Esther Sanchez y eleva el presupuesto al 1% del PBI.

Además plantea otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

El dictamen establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento para establecimientos universitarios, hospitales universitarios, ciencia y técnica y actividades de extensión universitaria

El año pasado, en octubre, javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario, resolución que después avaló la Cámara de Diputados.

Nota en desarrollo.

