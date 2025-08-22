El Gobierno transfirió $2.000 millones para el fideicomiso Pata Mora que impulsa la minería

pata mora vialidad provincial.jpg Se busca instalar un polo de servicios para la minería y el petróleo en Pata Mora.

El pasado 10 de julio, se anunció master plan urbanístico desarrollado a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que contempló la expropiación de 3.500 hectáreas, estudios ambientales, de impacto social, mensura legal y planificación de infraestructura para el enclave logístico más austral de la provincia.

El objetivo es avanzar con la construcción de un nuevo núcleo económico con desarrollo a largo plazo, que además de potenciar los hidrocarburos y la minería en el marco de las leyes, prestará servicios a decenas de operadoras que desarrollan sus actividades en el Sur, en un paso decisivo hacia la industrialización de Mendoza.

Para eso, se realizó un llamado a licitación internacional con el objeto de dar con una consultora que pueda elaborar el proyecto ejecutivo.

Las consultoras interesadas deberán presentar ofertas para desarrollar los proyectos ejecutivos integrales, con el nivel de detalle suficiente para construcción, organizados en los siguientes ejes de desarrollo o subproyectos: