Qué hacer si me dieron de baja la pensión no contributiva

Desde mediados del 2024, el gobierno de Javier Milei puso en marcha la revisión de pensiones por discapacidad, trabajando a la par con la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS). La auditoría comenzó en provincias como Buenos Aires y Tucumán, pero en otras como Mendoza, casi un año después, recién van por la primera etapa, donde se busca dar con el beneficiario para presentarse con los papeles correspondientes.

"En el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión", anunció Manuel Adorni, sorprendiendo a miles de beneficiarios de pensiones no contributivas que vieron suspendida su mensualidad.

pensiones no contributivas anses auditoria discapacidad.jpg Desde ANSES no han dado una respuesta oficial sobre cómo actuar ante esta situación

Desde el gobierno de Milei aseguran que más del 60% de los beneficiarios de pensiones no contributivas no se presentaron a esta primera etapa de la auditoría, mientras que afectados por las medidas aseguran que jamás llegó una notificación oficial de ANSES.

ANSES: qué hacer si se te dio de baja la pensión no contributiva

Desde ANSES no han emitido ningún comunicado oficial ante esta situación con las pensiones no contributivas y la pérdida de estas, por lo que muchos beneficiarios suspendidos se han acercado a las oficinas buscando respuestas ante este panorama que parece no tener vuelta atrás, al menos en el corto plazo.

Las recomendaciones para conocer el estado de la pensión no contributiva de ANSES, va por los siguientes puntos: