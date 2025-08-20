Qué hacer si me dieron de baja la pensión no contributiva

Qué hacer si me dieron de baja la pensión no contributiva

A mediados del 2024, el gobierno de Javier Milei decidió tomar la medida de auditar distintos beneficios otorgados por ANSES, asegurando que el número de personas que cobraban asistencia, era mayor que al que verdaderamente le correspondía. Uno de los sectores más afectados fueron los titulares de pensiones no contributivas (PNC), que sufrieron más de 100 mil bajas confirmadas.

Con la justificación de la no asistencia al primer paso de la auditoría, sumado a casos por fallecimiento y otras circunstancias, el gobierno de Javier Milei confirmó la quita de la pensión no contributiva a 110.522 personas. Se conocieron los pasos a seguir en caso de que tu caso se haya visto afectado por esta decisión.

La medida del gobierno de Javier Milei dio de baja más de 100 mil pensiones no contributivas

El último número oficial de pensiones no contributivas otorgadas por ANSES, previo al gobierno de Javier Milei, revelaba que 1.222.000 cobraban esta asistencia a lo largo de todo el territorio argentino. La llegada de la nueva gestión trajo el objetivo de auditar cada una de ellas, porque consideraba que podía tratarse de una "actividad fraudulenta a gran escala, que representa 1.000 millones de dólares por año".

Desde mediados del 2024, el gobierno de Javier Milei puso en marcha la revisión de pensiones por discapacidad, trabajando a la par con la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS). La auditoría comenzó en provincias como Buenos Aires y Tucumán, pero en otras como Mendoza, casi un año después, recién van por la primera etapa, donde se busca dar con el beneficiario para presentarse con los papeles correspondientes.

"En el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión", anunció Manuel Adorni, sorprendiendo a miles de beneficiarios de pensiones no contributivas que vieron suspendida su mensualidad.

Desde ANSES no han dado una respuesta oficial sobre cómo actuar ante esta situación

Desde el gobierno de Milei aseguran que más del 60% de los beneficiarios de pensiones no contributivas no se presentaron a esta primera etapa de la auditoría, mientras que afectados por las medidas aseguran que jamás llegó una notificación oficial de ANSES.

ANSES: qué hacer si se te dio de baja la pensión no contributiva

Desde ANSES no han emitido ningún comunicado oficial ante esta situación con las pensiones no contributivas y la pérdida de estas, por lo que muchos beneficiarios suspendidos se han acercado a las oficinas buscando respuestas ante este panorama que parece no tener vuelta atrás, al menos en el corto plazo.

Las recomendaciones para conocer el estado de la pensión no contributiva de ANSES, va por los siguientes puntos:

  • Ir a la oficina más cercana de ANSES
  • Llevar el DNI físico y una copia
  • Llevar la mayor cantidad de documentación que respalde por qué recibes una pensión no contributiva
  • Iniciar el Trámite de apelación
  • Seguir el expediente mediante Mi ANSES
  • Consultar constantemente por novedades

