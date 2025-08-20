Cómo colgar objetos de decoración grandes sin tener que taladrar o agujerear la pared

Quienes viven en departamentos o casas alquiladas saben lo complicado que es tener que decorar las paredes, ya que muchos dueños o inmobiliarias no aceptan que se hagan agujeros.
Quienes viven en departamentos o casas alquiladas saben lo complicado que es tener que decorar las paredes, ya que muchos dueños o inmobiliarias no aceptan que se hagan agujeros.
Es por ello que en la siguiente nota te enseñaremos un truco de decoración con el cual podrás colgar objetos grandes en la pared como un cuadro, sin tener que taladrar o agujerear.
Los ganchos adhesivos
Este método es uno de los más efectivos siempre y cuando tengas una pared o superficie lisa. Estos ganchos cuentan con un adhesivo que soporta la humedad y el calor, por lo que se puede usar en baños y cocinas.
Por lo general, estos ganchos pueden soportar cargas que van desde los 3kg a los 15kg por gancho. Una buena opción para que cuelgues cualquier cosa de peso medio sin usar el taladro.
Antes de aplicar los ganchos adhesivos, la pared debe estar limpia y libre de grasa, polvo y suciedad.
Tornillos adhesivos
Otra opción son los tornillos adhesivos, los cuales están pensados para superficies rugosas como el ladrillo o la piedra. Son capaces de soportar hasta 10 kg por tornillo. Una alternativa ideal para el exterior del hogar.
En este caso, la pared también debe estar limpia, y tendrás que calcular previamente dónde colocarás los tornillos, para que el objeto a colgar quede nivelado y no torcido.
Tiras con sistema de cierre de cardillo, también conocido como velcro o abrojo
Esta opción consiste en dos tiras que se unen entre sí con un sistema de cierre de cardillo o velcro. En el otro extremo de cada pieza estará el adhesivo que se fijará tanto en el objeto que queremos colocar como en la pared.
Debemos aclarar que es un método que se puede usar solamente con objetos ligeros como una lámina, un póster o un cuadro pequeño. Se calcula que este sistema soporta pesos que van desde 1kg hasta los 7kg.