Cómo colgar objetos de decoración grandes sin tener que taladrar o agujerear la pared

Este método es uno de los más efectivos siempre y cuando tengas una pared o superficie lisa. Estos ganchos cuentan con un adhesivo que soporta la humedad y el calor, por lo que se puede usar en baños y cocinas.

Gachos adhesivos Los ganchos adhesivos sirven para colgar objetos sin dañar la pared.

Por lo general, estos ganchos pueden soportar cargas que van desde los 3kg a los 15kg por gancho. Una buena opción para que cuelgues cualquier cosa de peso medio sin usar el taladro.

Antes de aplicar los ganchos adhesivos, la pared debe estar limpia y libre de grasa, polvo y suciedad.

Tornillos adhesivos

Otra opción son los tornillos adhesivos, los cuales están pensados para superficies rugosas como el ladrillo o la piedra. Son capaces de soportar hasta 10 kg por tornillo. Una alternativa ideal para el exterior del hogar.

En este caso, la pared también debe estar limpia, y tendrás que calcular previamente dónde colocarás los tornillos, para que el objeto a colgar quede nivelado y no torcido.

Tornillos adhesivos Los tornillos adhesivos sirven para colgar objetos sin romper la pared.

Tiras con sistema de cierre de cardillo, también conocido como velcro o abrojo

Esta opción consiste en dos tiras que se unen entre sí con un sistema de cierre de cardillo o velcro. En el otro extremo de cada pieza estará el adhesivo que se fijará tanto en el objeto que queremos colocar como en la pared.

Debemos aclarar que es un método que se puede usar solamente con objetos ligeros como una lámina, un póster o un cuadro pequeño. Se calcula que este sistema soporta pesos que van desde 1kg hasta los 7kg.