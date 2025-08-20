El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Perro de Agua Yang, una jornada que potencia la lealtad, la intuición y la capacidad de mantener la calma ante situaciones cambiantes. La combinación de este animal con el elemento agua invita a fluir sin perder la firmeza, generando oportunidades para la confianza en las relaciones y para aclarar dudas internas. Según la astrología china, será un día en el que los signos deberán priorizar la claridad en la comunicación y la honestidad emocional, evitando acciones impulsivas que puedan romper equilibrios. Las actividades ligadas a la reflexión, el diálogo sincero y el cuidado de los vínculos estarán favorecidas, mientras que los enfrentamientos innecesarios y los compromisos asumidos por presión deberían evitarse.

horoscopo chino predicciones signos dia perro de agua 1 El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Perro de Agua Yang.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este jueves para los 12 signos en el día del Perro de Agua