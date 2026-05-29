El horóscopo chino revela para este viernes 29 de mayo de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 29 de mayo
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 29 de mayo
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana se presenta agitada y tendrás que reaccionar rápido frente a cambios que alteran parte de tus planes iniciales. Durante la tarde una conversación inesperada podría ayudarte a encontrar una solución mucho más simple para un asunto que venías complicando mentalmente. En la noche sentirás ganas de rodearte de personas optimistas y dejar por unas horas las obligaciones de lado. Si confías más en tu capacidad para improvisar, la jornada terminará siendo mucho más favorable de lo que parecía al inicio
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): desde temprano buscarás estabilidad y preferirás avanzar con calma antes que apresurarte a tomar decisiones innecesarias. La tarde favorece acuerdos prácticos, movimientos relacionados con dinero o tareas pendientes que por fin comenzarán a ordenarse. En la noche alguien cercano podría acercarse con palabras sinceras que te harán mirar una situación desde otra perspectiva. Si logras flexibilizar ciertos pensamientos rígidos, el día fluirá con mucha más naturalidad
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la mañana despierta tu lado más competitivo y sentirás deseos de avanzar rápido para recuperar terreno en algo que venía frenándose. Durante la tarde tendrás facilidad para convencer, liderar o destacarte en situaciones donde otros dudarán demasiado antes de actuar. En la noche aparecerán planes espontáneos o encuentros intensos que cambiarán completamente el tono de la jornada. Si piensas antes de reaccionar frente a provocaciones pequeñas, el día puede dejarte grandes satisfacciones
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana puede sentirse algo incómoda si comienzas absorbiendo tensiones externas que no tienen relación directa contigo. Durante la tarde recuperarás serenidad gracias a un ambiente más liviano o a una actividad que te permitirá distraerte de preocupaciones innecesarias. En la noche tendrás necesidad de refugiarte en conversaciones cálidas y espacios donde puedas sentirte emocionalmente seguro. Si aprendes a marcar límites con mayor claridad, terminarás el día mucho más en paz
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): desde temprano notarás que muchas personas buscarán tu iniciativa para resolver temas que requieren rapidez y determinación. La tarde trae oportunidades para avanzar en proyectos importantes o destrabar situaciones que venían demorándose demasiado. En la noche el cuerpo te pedirá una pausa y sentirás necesidad de desconectarte de tanta exigencia acumulada. Si concentras tu energía en lo verdaderamente prioritario, la jornada puede darte resultados muy concretos
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana favorece la observación silenciosa y te ayudará a detectar intenciones que otros intentan ocultar detrás de palabras amables. Durante la tarde una coincidencia curiosa o una charla breve podría darte la claridad que necesitabas para tomar una decisión pendiente. En la noche preferirás ambientes tranquilos y momentos donde puedas bajar el ritmo mental sin interrupciones constantes. Si sigues lo que realmente te dicta la intuición, el día terminará siendo muy revelador
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la mañana llega con una energía inquieta que hará difícil mantenerte quieto o concentrado en una sola cosa durante demasiado tiempo. Durante la tarde surgirán oportunidades para salir, cambiar de escenario o compartir momentos divertidos con personas que elevan tu ánimo rápidamente. En la noche buscarás libertad absoluta para disfrutar a tu manera y alejarte de cualquier ambiente demasiado estructurado. Si organizas mejor tus impulsos, el día puede convertirse en uno de los más entretenidos de esta etapa
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana podría comenzar con cierta sensibilidad emocional y necesitarás evitar ambientes tensos para no desgastarte innecesariamente. Durante la tarde alguien tendrá un gesto inesperado contigo que cambiará por completo tu humor y devolverá entusiasmo a tus planes. En la noche sentirás ganas de descansar, escuchar música, mirar algo que te inspire o simplemente alejarte del ruido ajeno. Si dejas de darle tantas vueltas a lo que no puedes controlar, la jornada será mucho más amable contigo
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): desde temprano aparecerán novedades que romperán la rutina y despertarán tu creatividad de una manera muy natural. La tarde favorece actividades grupales, negociaciones o encuentros donde tu rapidez mental hará que sobresalgas casi sin proponértelo. En la noche podrías terminar aceptando una invitación improvisada que terminará siendo más divertida de lo que imaginabas. Si consigues mantener el enfoque entre tantos estímulos, el día puede dejarte recuerdos muy positivos
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la mañana exigirá paciencia frente a pequeñas desprolijidades o retrasos que alterarán parte de tus planes. Durante la tarde recuperarás tranquilidad al notar que ciertas situaciones empiezan a encaminarse mejor de lo esperado. En la noche será importante que no sigas revisando mentalmente cada detalle del día y te permitas relajarte de verdad. Si aceptas que algunas cosas fluyan sin controlarlas tanto, terminarás mucho más liviano
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana puede traer cierta inquietud interna por temas que vienes guardando y todavía no terminas de expresar claramente. Durante la tarde tendrás oportunidad de aclarar diferencias o sentir mayor cercanía con alguien que parecía distante emocionalmente. En la noche el ambiente favorece diálogos honestos y momentos donde podrás hablar desde el corazón sin sentir presión externa. Si aprendes a confiar más en quienes realmente te valoran, el día terminará siendo mucho más reconfortante
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana será ideal para reorganizar prioridades y retomar actividades que habías dejado abandonadas por cansancio o desmotivación. Durante la tarde podría aparecer una noticia positiva relacionada con dinero, trabajo o una persona que vuelve a buscarte inesperadamente. En la noche querrás disfrutar de comodidad, sabores agradables y vínculos que te hagan sentir genuinamente apreciado. Si valoras más tus propios avances sin compararte con otros, la jornada puede dejarte una satisfacción muy especial