Horóscopo chino 2026: las predicciones para todos los signos en el Año del Caballo

Desde la mirada del horóscopo chino, el Año del Caballo de Fuego combina la naturaleza libre, inquieta y directa del Caballo con la fuerza activa, apasionada y visible del elemento Fuego, creando un clima donde la iniciativa individual se vuelve protagonista. Las estructuras rígidas pierden fuerza, mientras que los proyectos que requieren audacia, liderazgo y visión encuentran un terreno fértil. Sin embargo, este ciclo pone a prueba la paciencia, el autocontrol y la coherencia interna.

horoscopo chino 2026 predicciones signos 2 Para el horóscopo chino, el Año del Caballo de Fuego combina la naturaleza libre del Caballo con la fuerza activa del Fuego.

Horóscopo chino 2026: así será el Año del Caballo

Formalmente, en la astrología china el Año del Caballo de Fuego comienza el 17 de febrero de 2026, fecha en la que se inaugura oficialmente este nuevo período, extendiéndose hasta comienzos de 2027.