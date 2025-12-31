El horóscopo chino revela para este miércoles 31 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy miércoles 31 de diciembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy miércoles 31 de diciembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): al comenzar la mañana surge una lucidez especial para comprender todo lo aprendido durante el año, mientras la tarde permite ordenar emociones que estaban dispersas. Las decisiones que se tomen hoy tienen un peso simbólico importante. Hacia la noche se abre un espacio íntimo de balance sincero. Soltar expectativas ajenas libera energía. El cierre se siente mentalmente claro
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): desde la mañana se consolida una sensación de estabilidad interna que no depende del entorno, y la tarde confirma que el esfuerzo sostenido tuvo sentido. No es un día para acelerar, sino para afirmar lo construido. Al llegar la noche, el cuerpo pide pausa y recogimiento. Reconocer límites fortalece la autoestima. El año se despide con sobriedad y firmeza
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la mañana despierta una energía intensa que conviene canalizar con conciencia, mientras la tarde invita a cerrar asuntos pendientes con determinación. No todo necesita una respuesta inmediata. Durante la noche, la intensidad emocional baja y aparece mayor comprensión. Escuchar antes de actuar evita fricciones. El cierre aporta madurez emocional
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): al iniciar la mañana se percibe una sensibilidad fina que permite leer el ambiente con claridad, y en la tarde los vínculos se vuelven más armónicos. Es un buen momento para gestos simples pero significativos. La noche favorece la introspección y el agradecimiento silencioso. No hace falta explicar todo. El año termina con serenidad genuina
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana activa una fuerte conciencia del propio recorrido, mientras la tarde ayuda a redefinir ambiciones con mayor realismo. Hoy el poder está en elegir qué no cargar más. Al llegar la noche, el orgullo se suaviza y deja lugar a la autenticidad. Una conversación honesta marca un antes y un después. El cierre resulta profundamente revelador
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): durante la mañana la percepción se vuelve especialmente aguda, permitiendo comprender lo no dicho, y la tarde invita a cerrar ciclos desde el silencio consciente. No todo balance necesita palabras. En la noche, la mente se aquieta y las emociones se ordenan. Escuchar el propio ritmo es clave. El año se despide con claridad interior
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la mañana trae necesidad de movimiento y expresión, pero la tarde aconseja bajar la velocidad para evitar dispersión. Este día pide presencia más que acción. Hacia la noche surge una reflexión honesta sobre el rumbo tomado. Ajustar expectativas renueva el entusiasmo. El cierre equilibra impulso y conciencia
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): al comenzar la mañana se afianza una sensación de contención emocional, mientras la tarde favorece conversaciones que sanan viejas tensiones. No es necesario resolverlo todo hoy. Durante la noche, el corazón se aquieta y aparece gratitud. Cuidar el entorno íntimo fortalece el ánimo. El año termina con calidez emocional
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana despierta una mirada curiosa sobre lo vivido, y la tarde permite reinterpretar errores con inteligencia emocional. El humor se convierte en una herramienta sanadora. En la noche, la mente se libera de cargas innecesarias. Aceptar la imperfección trae alivio. El cierre es liviano y mentalmente expansivo
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): desde temprano la mañana invita a ordenar pensamientos y emociones, mientras la tarde confirma qué valió la pena sostener. No todo lo planeado define el valor del camino recorrido. Al caer la noche, la autoexigencia se suaviza. Reconocerte sin juicio es fundamental. El año concluye con dignidad interior
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana refuerza la coherencia entre lo que sientes y lo que haces, y la tarde consolida vínculos basados en lealtad real. Es un día para honrar promesas cumplidas. En la noche, emociones profundas encuentran descanso. Decir menos y sentir más trae paz. El cierre se vive con integridad
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): al amanecer la mañana invita a disfrutar con conciencia, mientras la tarde potencia encuentros sinceros y sin máscaras. No es momento de excesos, sino de conexión genuina. Durante la noche, el cuerpo y la emoción piden integración. Agradecer lo simple eleva la vibración. El año se despide con plenitud serena