Consulta el horóscopo chino de hoy miércoles 6 de mayo.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): hoy te vas a sentir más decidido de lo habitual, como si algo interno te empujara a tomar esa iniciativa que vienes postergando. La jornada favorece resolver temas pendientes, sobre todo si implican conversaciones que antes evitabas. En lo laboral o personal, alguien va a notar tu capacidad para adaptarte sin perder el control. Si logras organizar bien tus tiempos, terminarás con la tranquilidad de haber avanzado más de lo esperado

Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): aunque el ritmo del día puede parecerte un poco acelerado, en realidad es una oportunidad para salir de la rutina sin perder tu estabilidad. Habrá momentos en los que debas ceder un poco para evitar tensiones innecesarias, especialmente en entornos laborales. Tu constancia será clave para sostener lo que otros no logran mantener. Si eliges bien en qué batallas involucrarte, terminarás con un equilibrio bastante satisfactorio

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el miércoles se presenta con desafíos que, lejos de frenarte, despiertan tu lado más competitivo y creativo. Puede surgir una oportunidad inesperada que te obligue a decidir rápido, pero confía en tu intuición porque estará afinada. En lo emocional, alguien podría acercarse con una propuesta interesante o una charla pendiente. Si mantienes la calma en medio del movimiento, lograrás destacar sin necesidad de forzar nada

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la energía general puede resultarte un poco exigente, pero también te impulsa a salir de tu zona segura. Hoy será importante que pongas límites claros para no cargar con responsabilidades ajenas. En el ámbito afectivo, una conversación sincera puede aclarar dudas que venías arrastrando. Si te das permiso para actuar con firmeza, notarás un cambio positivo en cómo los demás responden a ti

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): te vas a encontrar con un entorno que responde bien a tus decisiones, siempre que mantengas el enfoque claro. Las oportunidades aparecen, pero dependerá de tu organización aprovecharlas sin dispersarte. En lo personal, podrías recibir reconocimiento o una señal clara de que vas por el camino correcto. Si equilibras impulso y paciencia, el día te dejará avances concretos