Para el horóscopo chino, este 2026 será un año en el que muchas personas sentirán el impulso de romper con estructuras que ya no representan sus verdaderos objetivos. Desde una mirada energética, el Caballo simboliza libertad, velocidad y valentía, mientras que el elemento Fuego intensifica la pasión, la determinación y la búsqueda de protagonismo.

Horóscopo chino 2026: qué es el Año del Caballo de Fuego y qué significa

En el horóscopo chino, esta unión favorece los cambios repentinos, los comienzos intensos y las experiencias que exigen coraje emocional y mental. El 2026 invita a actuar con convicción, aunque también advierte sobre el riesgo de la impulsividad excesiva.