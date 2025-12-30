La atmósfera de este año será propicia para romper cadenas que han limitado el crecimiento individual. Según la astrología china, la influencia del Fuego Yang aporta una claridad mental punzante y un optimismo renovado, permitiendo que los proyectos que estaban estancados cobren una vida inusitada. No obstante, este exceso de vitalidad requiere un anclaje ético y espiritual; sin una dirección clara, la fuerza del Caballo puede dispersarse en múltiples direcciones sin concretar ninguna, por lo que la maestría de este ciclo residirá en saber galopar con determinación pero sin perder de vista el horizonte.

Horóscopo chino 2026: los 3 signos que tendrán cambios en el Año del Caballo

Para el horóscopo chino, los signos más compatibles, como el Perro y el Tigre, el año será una ráfaga de viento a favor que potenciará sus instintos naturales, mientras que para el propio Caballo, este es su Ben Ming Nian (año de origen), un tiempo de renacimiento absoluto donde enfrentará desafíos directos que pondrán a prueba su madurez. Por el contrario, los signos menos afines, especialmente la Rata, podrían experimentar este periodo como un torbellino de inestabilidad, obligándoles a realizar ajustes drásticos en su planificación para no verse superados por la velocidad del entorno.