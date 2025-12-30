Polaridad: Yang

Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo

Animales incompatibles: Dragón

Actividades recomendadas: cerrar asuntos pendientes, ordenar prioridades personales, fortalecer vínculos de confianza, tomar decisiones éticas

Actividades a evitar: confrontaciones innecesarias, promesas que no puedan sostenerse, actitudes rígidas

En el horóscopo chino, la energía del Perro de Madera Yang impulsa la honestidad, la coherencia interna y el compromiso con lo que realmente importa. La Madera promueve crecimiento, apertura emocional y visión a futuro, mientras que la polaridad Yang aporta determinación para actuar sin vacilaciones. Es una jornada que favorece cierres conscientes y elecciones alineadas con valores profundos. Las relaciones se ven atravesadas por la necesidad de lealtad y claridad, evitando dobles mensajes. Todo lo que se haga desde la integridad tiende a consolidarse con fuerza.

Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 31 de diciembre, día del Perro de Madera Yang