El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este miércoles 31 de diciembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 31 de diciembre, día del Perro de Madera Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Perro
Elemento: Madera
Polaridad: Yang
Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo
Animales incompatibles: Dragón
Actividades recomendadas: cerrar asuntos pendientes, ordenar prioridades personales, fortalecer vínculos de confianza, tomar decisiones éticas
Actividades a evitar: confrontaciones innecesarias, promesas que no puedan sostenerse, actitudes rígidas
Horóscopo chino: la energía del Perro de Madera Yang
En el horóscopo chino, la energía del Perro de Madera Yang impulsa la honestidad, la coherencia interna y el compromiso con lo que realmente importa. La Madera promueve crecimiento, apertura emocional y visión a futuro, mientras que la polaridad Yang aporta determinación para actuar sin vacilaciones. Es una jornada que favorece cierres conscientes y elecciones alineadas con valores profundos. Las relaciones se ven atravesadas por la necesidad de lealtad y claridad, evitando dobles mensajes. Todo lo que se haga desde la integridad tiende a consolidarse con fuerza.
Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 31 de diciembre, día del Perro de Madera Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se activa una reflexión profunda sobre acuerdos y compromisos asumidos recientemente. La energía de Madera impulsa a replantear objetivos con mayor coherencia personal. Un asunto económico encuentra orden si se actúa con responsabilidad. Los vínculos se fortalecen cuando se expresa lo que se siente sin rodeos. La determinación interna marca el cierre de una etapa mental
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se percibe una necesidad clara de estabilidad emocional y estructural. La influencia del día favorece decisiones firmes tomadas desde la calma. Un tema material se consolida gracias a la constancia sostenida. Las relaciones responden bien a gestos de lealtad concreta. La jornada deja una sensación de seguridad interna
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se despierta un impulso para actuar en defensa de lo que se considera justo. La Madera Yang potencia el liderazgo natural sin caer en imposiciones. Un vínculo importante se redefine desde la sinceridad. Las decisiones tomadas hoy tienen proyección a largo plazo. La energía general invita a confiar en la propia intuición
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se genera un clima propicio para cerrar ciclos emocionales con serenidad. La energía del día favorece acuerdos basados en respeto mutuo. Un tema económico mejora al establecer límites claros. La sensibilidad se equilibra con determinación interna. El cierre del día trae alivio emocional
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se manifiesta cierta tensión que invita a moderar el impulso dominante. La energía del Perro pide actuar con humildad y escucha. Un asunto práctico requiere revisar detalles antes de avanzar. Las relaciones mejoran cuando se cede el control. La introspección permite reordenar prioridades
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se afina la percepción para detectar intenciones reales en el entorno. La Madera Yang favorece estrategias a largo plazo. Un tema económico se encamina con discreción. Los vínculos se fortalecen desde la confianza silenciosa. La jornada deja claridad mental
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se activa una energía compatible que impulsa decisiones valientes pero conscientes. La influencia del día favorece avances sostenidos sin dispersión. Un intercambio emocional resulta sincero y reparador. Las acciones alineadas con valores personales se consolidan. El ánimo se mantiene firme y estable
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se presenta una oportunidad para ordenar emociones y expectativas. La Madera Yang aporta claridad para expresar límites. Un tema material se estabiliza gracias a una decisión práctica. Los vínculos se vuelven más confiables. El cierre del día aporta tranquilidad
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se reduce la dispersión habitual y aumenta la concentración. La energía del Perro invita a actuar con mayor coherencia. Un asunto económico requiere responsabilidad antes que rapidez. Las relaciones se benefician de palabras honestas. La jornada deja una enseñanza clara
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se fortalece la necesidad de orden y estructura interna. La Madera Yang impulsa ajustes que favorecen el crecimiento. Un acuerdo se redefine desde la claridad. Las relaciones responden bien a la transparencia. El día cierra con sensación de deber cumplido
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se vive una jornada de alineación profunda entre pensamiento y acción. La energía del día potencia la confianza en decisiones tomadas desde la ética. Un tema emocional se resuelve con madurez. Las relaciones se consolidan cuando hay coherencia. El cierre marca un antes y un después interno
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se invita a actuar con mayor firmeza sin perder sensibilidad. La Madera Yang ayuda a establecer límites saludables. Un asunto financiero mejora al organizar prioridades. Los vínculos se equilibran cuando se expresa lo que se necesita. La jornada deja una sensación de estabilidad emocional