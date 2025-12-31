El amuleto de la suerte para el último día del año: da protección y prosperidad

Hoy, esa tradición se resignifica: colocar una hoja de laurel en la billetera el último día del año simboliza el deseo de superar obstáculos, lograr metas y resguardar lo conseguido. Según las creencias populares, la hoja de laurel cumple dos funciones principales:

Atraer prosperidad y estabilidad económica: se asocia con el flujo de oportunidades, negocios y proyectos que se concretan.

Proteger frente a energías negativas o envidias: el laurel se utiliza en rituales de limpieza y purificación desde tiempos antiguos.

De esta forma, el amuleto combina un significado práctico y emocional, pues ayuda a empezar el nuevo año con mayor confianza y enfoque.

laurel amuleto de la suerte Empieza el año como nunca antes, gracias a este amuleto.

Cómo usar la hoja de laurel

Para quienes siguen esta tradición, deben cumplir los siguientes pasos:

Elegir una hoja de laurel entera y seca. Escribir sobre ella una palabra clave, como “abundancia”, “trabajo” o “protección”. Colocarla dentro de la billetera, sin romperla, preferentemente junto a los billetes. Mantenerla allí durante todo el año y reemplazarla el próximo 31 de diciembre, en lo posible.

Algunas personas también queman la hoja vieja al finalizar el ciclo, como gesto simbólico de cierre y renovación. Este amuleto se ha convertido en uno de los más elegidos para despedir el año. Sencilla, accesible y cargada de tradición, combina protección, prosperidad y el deseo de avanzar con el pie derecho en el nuevo ciclo.