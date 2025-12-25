El amuleto de la suerte del viernes 26 de diciembre para proteger y atraer buenas oportunidades

amuleto (1) El ojo turco es el amuleto de la suerte para este viernes.

Cómo usar el amuleto del ojo turco el 26 de diciembre

Para activarlo se recomienda un pequeño ritual simple. Primero pasá el amuleto unos segundos por humo de sahumerio o incienso. Sostenelo en la mano y pensá en lo que querés proteger: tu hogar, tu familia, tu economía o tus proyectos.

Ahora debes buscarle una buena ubicación en casa. Colocalo cerca de la entrada principal o llévalo contigo durante la jornada.

Si se quiebra o sobre todo si se opaca, se interpreta como señal de que “absorbió” una energía fuerte y cumplió su objetivo: simplemente reemplazalo.

amuleto (2)

Este amuleto es ideal tras las reuniones, compras, emociones y movimiento propio de las fiestas, porque el ambiente puede quedar cargado. El ojo turco entonces armonizará la casa, cortará rachas de cansancio o discusiones y “resetear” la energía antes del cierre de año. Es un amuleto muy común usado en pulseras, collares, como decoración, en cuadros y miles de formas más, así que si no tienes uno puedes conseguirlo en cualquier tienda.

Para el viernes 26 de diciembre de 2025, el ojo turco se convierte en un amuleto ideal, discreto, simbólico y orientado a la protección y la buena fortuna, especialmente útil en días de transición y balance.