El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este lunes 25 de mayo de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 25 de mayo, día del Cerdo de Tierra Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Cerdo
- Elemento: Tierra
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Conejo, Cabra
- Animales incompatibles: Serpiente
- Actividades recomendadas: compartir tiempo con seres queridos, cocinar, descansar, resolver asuntos emocionales, disfrutar actividades artísticas, fortalecer amistades sinceras
- Actividades a evitar: excesos emocionales o materiales, ingenuidad frente a promesas dudosas, evasión de responsabilidades, victimismo, confiar ciegamente en desconocidos
Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Tierra Yin
En el horóscopo chino, el Cerdo de Tierra Yin envuelve la jornada con una energía cálida y humana, como una mesa iluminada donde las personas se reúnen para hablar con sinceridad y dejar atrás el cansancio del mundo exterior. La Tierra Yin aporta estabilidad emocional y una necesidad profunda de bienestar auténtico al espíritu noble y generoso del Cerdo, favoreciendo todo aquello que conecte con la calma, el afecto y la belleza simple de la vida cotidiana. Este es un día donde los pequeños gestos tendrán más valor que las grandes demostraciones y donde el corazón buscará refugio en personas y espacios que transmitan seguridad emocional. La energía favorece el descanso consciente, la reconciliación, la creatividad tranquila y los vínculos sinceros. Sin embargo, el exceso de comodidad o la tendencia a evitar conflictos importantes puede llevar a postergar decisiones necesarias.
Horóscopo chino: las predicciones del lunes 25 de mayo, día del Cerdo de Tierra Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): percibe una energía amable que le invita a dejar de pensar tanto en estrategias y concentrarse más en lo que realmente le hace bien. El Cerdo de Tierra Yin suaviza tensiones recientes y favorece la tranquilidad emocional. Puede disfrutar conversaciones cálidas y momentos reparadores. Es un buen día para reconectar con personas importantes. La calma le devolverá claridad
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encuentra en esta jornada una estabilidad serena que armoniza naturalmente con su necesidad de seguridad y orden. El Cerdo de Tierra Yin fortalece su paciencia y sensibilidad afectiva. Puede resolver asuntos familiares o emocionales con madurez y tranquilidad. Es un excelente momento para disfrutar del hogar y las rutinas simples. La serenidad traerá bienestar
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): siente que el día le pide bajar la intensidad y permitirse disfrutar sin necesidad de competir o demostrar fortaleza constante. El Cerdo de Tierra Yin le invita a conectar con su lado más humano y sensible. Puede encontrar alivio emocional en encuentros sinceros. Es un buen momento para descansar y escuchar su corazón. La tranquilidad renovará su energía
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): vive una jornada armónica y emocionalmente nutritiva, como un jardín silencioso donde cada detalle transmite paz. El Cerdo de Tierra Yin potencia su sensibilidad, creatividad y capacidad de disfrutar la belleza cotidiana. Puede fortalecer vínculos importantes o vivir momentos muy significativos. Es un excelente día para crear, amar y sanar emociones. Su energía irradiará dulzura y equilibrio
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): percibe una energía más lenta y emocional de lo habitual, algo que puede ayudarle a reflexionar sobre asuntos personales que había dejado de lado. El Cerdo de Tierra Yin le invita a mostrarse más receptivo y cercano. Puede fortalecer relaciones importantes si baja las defensas. Es un buen momento para escuchar con empatía. La sensibilidad será valiosa
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): enfrenta una jornada donde ciertas emociones o situaciones pueden tocar fibras internas difíciles de controlar. El Cerdo de Tierra Yin es su opuesto energético. Puede sentirse incómodo frente a actitudes demasiado emocionales o ingenuas. Será importante actuar con paciencia y no encerrarse en la desconfianza. La comprensión evitará tensiones innecesarias
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): encuentra en esta jornada una pausa necesaria para recuperar equilibrio emocional y disfrutar de placeres simples que había descuidado. El Cerdo de Tierra Yin suaviza su ansiedad por el movimiento constante. Puede sentirse más conectado con personas queridas. Es un buen momento para compartir sin apuros. La calma traerá inspiración
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se mueve en profunda armonía con esta energía cálida y emocional, como quien encuentra refugio en un lugar familiar y seguro. El Cerdo de Tierra Yin potencia su creatividad, sensibilidad y deseo de afecto sincero. Puede vivir momentos llenos de ternura y comprensión. Es un excelente día para descansar y alimentar el alma. Su intuición será especialmente luminosa
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): percibe una energía tranquila que le invita a desacelerar y observar con más atención lo que ocurre en su interior. El Cerdo de Tierra Yin le ayuda a conectarse con emociones que normalmente evita mediante distracciones. Puede descubrir respuestas importantes en la quietud. Es un buen momento para compartir desde la honestidad. La introspección le dará equilibrio
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): siente que el día le pide relajarse y dejar de intentar controlar cada detalle de lo que ocurre a su alrededor. El Cerdo de Tierra Yin le invita a disfrutar más y exigirse menos. Puede encontrar bienestar en actividades simples y agradables. Es un buen momento para cuidar su cuerpo y emociones. La flexibilidad le traerá paz
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): encuentra en esta jornada una energía sincera y protectora que fortalece su confianza emocional y sus vínculos más importantes. El Cerdo de Tierra Yin favorece la amistad, la lealtad y la comprensión mutua. Puede disfrutar conversaciones profundas y reparadoras. Es un excelente día para fortalecer relaciones afectivas. La honestidad emocional será recompensada
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): vive una jornada donde el corazón parece encontrar refugio en los pequeños placeres y en la compañía de quienes realmente le comprenden. El Cerdo de Tierra Yin amplifica su generosidad, sensibilidad y deseo de armonía. Puede sanar emociones antiguas o reconectar con sueños olvidados. Es un momento ideal para descansar, disfrutar y cuidar su bienestar interior. Su energía transmitirá calidez y serenidad