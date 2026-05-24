HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 25 de mayo, día del Cerdo de Tierra Yin.

Signo regente del día: Cerdo

Cerdo Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Conejo, Cabra

Conejo, Cabra Animales incompatibles: Serpiente

Serpiente Actividades recomendadas: compartir tiempo con seres queridos, cocinar, descansar, resolver asuntos emocionales, disfrutar actividades artísticas, fortalecer amistades sinceras

compartir tiempo con seres queridos, cocinar, descansar, resolver asuntos emocionales, disfrutar actividades artísticas, fortalecer amistades sinceras Actividades a evitar: excesos emocionales o materiales, ingenuidad frente a promesas dudosas, evasión de responsabilidades, victimismo, confiar ciegamente en desconocidos

Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Tierra Yin

En el horóscopo chino, el Cerdo de Tierra Yin envuelve la jornada con una energía cálida y humana, como una mesa iluminada donde las personas se reúnen para hablar con sinceridad y dejar atrás el cansancio del mundo exterior. La Tierra Yin aporta estabilidad emocional y una necesidad profunda de bienestar auténtico al espíritu noble y generoso del Cerdo, favoreciendo todo aquello que conecte con la calma, el afecto y la belleza simple de la vida cotidiana. Este es un día donde los pequeños gestos tendrán más valor que las grandes demostraciones y donde el corazón buscará refugio en personas y espacios que transmitan seguridad emocional. La energía favorece el descanso consciente, la reconciliación, la creatividad tranquila y los vínculos sinceros. Sin embargo, el exceso de comodidad o la tendencia a evitar conflictos importantes puede llevar a postergar decisiones necesarias.