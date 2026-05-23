HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 24 de mayo, día del Perro de Tierra Yang.

Signo regente del día: Perro

Perro Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Tigre, Caballo

Tigre, Caballo Animales incompatibles: Dragón

Dragón Actividades recomendadas: fortalecer vínculos de confianza, resolver asuntos legales o familiares, actuar con honestidad, proteger proyectos importantes, trabajar en equipo

fortalecer vínculos de confianza, resolver asuntos legales o familiares, actuar con honestidad, proteger proyectos importantes, trabajar en equipo Actividades a evitar: sospechas infundadas, discusiones por orgullo, cargar con problemas ajenos, rigidez emocional, actuar desde el pesimismo

Horóscopo chino: la energía del Perro de Tierra Yang

En el horóscopo chino, el Perro de Tierra Yang vigila la jornada como un guardián antiguo que conoce el valor de la palabra dada y la importancia de sostener aquello que ama. La Tierra Yang fortalece la esencia leal y protectora del Perro, aportándole firmeza, sentido práctico y una necesidad profunda de actuar con integridad incluso en momentos complejos. Este es un día donde la honestidad tendrá más peso que las apariencias y donde las acciones coherentes serán observadas con atención por el destino. La energía favorece los compromisos serios, la defensa de ideales, el fortalecimiento de relaciones sinceras y todo aquello que requiera responsabilidad emocional. Sin embargo, cuando el exceso de preocupación o desconfianza toma el control, pueden surgir tensiones internas difíciles de expresar.