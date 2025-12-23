El amuleto de la suerte que debes usar en Nochebuena para atraer abundancia y buenos deseos

Usar lentejas como amuleto en la noche del 24 de diciembre significa y garantiza:

Atraer dinero y trabajo

Garantiza abundancia durante el año

Evitar carencias económicas

Favorecer la estabilidad y el progreso personal

lentejas como amuleto de la suerte (1) En un hogar donde se encuentra esta legumbre, sobre todo si se usa en Nochebuena, nunca faltará un plato sobre la mesa.

Por eso, muchas culturas recomiendan tener lentejas cerca al comenzar las fiestas.

Cómo usar las lentejas como amuleto en Nochebuena

Colocar un puñado de lentejas secas en el bolsillo al comenzar la cena de Nochebuena es uno de los rituales más difundidos. Se cree que así se “llama” a la prosperidad para el nuevo ciclo. Si no, una buena opción es incluir lentejas en el menú, aunque sea en una pequeña porción, refuerza el ritual.

Otra opción es colocar lentejas secas cerca de una vela blanca o dorada, mientras se pide un deseo vinculado al trabajo o al dinero. Muchas personas, sin embargo, conservan algunas lentejas en la billetera o en un frasco pequeño durante el año como símbolo de abundancia constante.

Si bien suele asociarse a las lentejas con la suerte que aporta el día de Año Nuevo, este es un amuleto que se adapta a todas las festividades porque su poder es muy grande.