El amuleto de la suerte que debes usar en Nochebuena para atraer abundancia y buenos deseos

Cada 24 de diciembre, además de la mesa festiva y los rituales familiares, muchas personas recurren a amuletos de la suerte para atraer buenos augurios. Entre ellos, uno de los más antiguos y populares es tan simple como efectivo: las lentejas.
Este pequeño alimento no solo es muy nutritivo y beneficioso para la salud, sino que también está cargado de simbolismo ancestral, especialmente vinculado al dinero, la abundancia y la estabilidad económica.
Por qué las lentejas son un amuleto de la suerte
La creencia se remonta a la Antigua Roma, donde se regalaban bolsas de lentejas al comenzar el año como deseo de prosperidad. Su forma redonda y plana recuerda a las monedas, por lo que simbolizan riqueza y crecimiento económico. Con el tiempo, esta tradición se extendió por Europa y América Latina, y quedó asociada a fechas clave como Nochebuena y Año Nuevo.
Usar lentejas como amuleto en la noche del 24 de diciembre significa y garantiza:
- Atraer dinero y trabajo
- Garantiza abundancia durante el año
- Evitar carencias económicas
- Favorecer la estabilidad y el progreso personal
Por eso, muchas culturas recomiendan tener lentejas cerca al comenzar las fiestas.
Cómo usar las lentejas como amuleto en Nochebuena
Colocar un puñado de lentejas secas en el bolsillo al comenzar la cena de Nochebuena es uno de los rituales más difundidos. Se cree que así se “llama” a la prosperidad para el nuevo ciclo. Si no, una buena opción es incluir lentejas en el menú, aunque sea en una pequeña porción, refuerza el ritual.
Otra opción es colocar lentejas secas cerca de una vela blanca o dorada, mientras se pide un deseo vinculado al trabajo o al dinero. Muchas personas, sin embargo, conservan algunas lentejas en la billetera o en un frasco pequeño durante el año como símbolo de abundancia constante.
Si bien suele asociarse a las lentejas con la suerte que aporta el día de Año Nuevo, este es un amuleto que se adapta a todas las festividades porque su poder es muy grande.