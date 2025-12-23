Sólo se habilitaron 22 fiestas para Navidad en Mendoza y habrá controles de horarios

El Ministerio de Seguridad y Justicia implementará un amplio operativo de control en toda la provincia para el 25 de diciembre, con el fin de evitar la realización de fiestas clandestinas y verificar que los eventos y locales de esparcimiento habilitados cumplan con las normativas de seguridad y salubridad en esta Navidad.
El despliegue estará a cargo de inspectores de la Subdirección de Control y Eventos, quienes trabajarán en coordinación con la Dirección de Seguridad Privada para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas para las celebraciones navideñas.
En total, se habilitaron 22 fiestas para la Nochebuena y la madrugada de Navidad en la provincia: 10 en el Gran Mendoza, 3 en la zona Este, 5 en el Valle de Uco y 4 en el Sur. A esto se suman más de 150 locales de esparcimiento categorizados que también serán sometidos a fiscalización.
Para esta fecha especial, cuando los comercios también abrirán con sus particularidades, se establecieron horarios límites: el ingreso y la venta de entradas estarán permitidos hasta las 3.30, el expendio de bebidas alcohólicas se extenderá hasta las 5.30, y el cierre y finalización de todos los eventos deberá ocurrir a las 7.30.
Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier irregularidad o la realización de fiestas no autorizadas. Las denuncias pueden efectuarse a través de la línea gratuita 0800 222 0900, que opera las 24 horas del día.
Una por una las fiestas habilitadas en Navidad
Gran Mendoza
- Open Air, Bodegas Tierras Altas (Luján)
- Eden, Salón de Carolis (Luján)
- Navidad Mirage, Salón Alma Hydra (Luján)
- Santa Marta, Cima Bar (Luján)
- 404 Christmas Session, Quinta Doña Elvira (Guaymallén)
- Absolut X Label, Quinta Las Rosas (Guaymallén)
- Navidad en la Isla, Isla Verde (Guaymallén)
- Evento bailable, El Barcito (Lavalle)
- Navidad Pedemonte, Pedemonte (Las Heras)
- Evento bailable, El Cerro (Las Heras)
Zona Este
- Navidad Popular, Club Juventud Unida (La Paz)
- Apertura Navidad, La Mariana (San Martín)
- Apertura Navidad, Paax (Junín)
Valle de Uco
- Sofia Claus Fest, Sofía Disco (Tunuyán)
- Delirium, Valley House (Tunuyán)
- Colombia, Espacio Republic (Tunuyán)
- Fiesta Haras, MKM (San Carlos)
- Navidad, La Fortaleza (Tupungato)
Zona Sur
- Fiesta Nómade, Centenarios Eventos (General Alvear)
- Navidad, Pivovar (General Alvear)
- Luven Navidad Bajo las Estrellas, Finca Las Perdices (San Rafael)
- Elévate Sounds, Club Los Campesinos (San Rafael)