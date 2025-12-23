Sólo se habilitaron 22 fiestas para Navidad en Mendoza y habrá controles de horarios

El despliegue estará a cargo de inspectores de la Subdirección de Control y Eventos, quienes trabajarán en coordinación con la Dirección de Seguridad Privada para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas para las celebraciones navideñas.

En total, se habilitaron 22 fiestas para la Nochebuena y la madrugada de Navidad en la provincia: 10 en el Gran Mendoza, 3 en la zona Este, 5 en el Valle de Uco y 4 en el Sur. A esto se suman más de 150 locales de esparcimiento categorizados que también serán sometidos a fiscalización.