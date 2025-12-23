¿Fiesta lujosa? Así celebrarán Navidad la China Suárez y Mauro Icardi con las hijas de Wanda Nara

navidad china hijas wanda Las fiestas de Mauro Icardi y la China Suárez.

Será una fiesta íntima con sus seres queridos y, como no podía ser de otra manera, tendrá lugar en "la casa de los sueños" en Nordelta. El 27 de diciembre Mauro Icardi llevará a sus pequeñas con Wanda Nara quien viajaría a Punta del Este para pasar Año Nuevo en su mansión junto a sus hijos, Zaira Nara y hasta habría invitado a Evangelina Anderson y Sofi Gonet.

La impactante pérdida que sufrió la China Suárez a días de la Navidad

Al igual que Wanda Nara, la China Suárez se quedó sin abogado luego de que Agustín Rodríguez renunciara y dejará de ser su representante.

Según explicaron en el Diario de Mariana Agustín y su hijo Lautaro Rodríguez no se encargarán más de asuntos como las cuotas alimentarias, régimenes de visitas, permisos de viaje en los enfrentamientos de la China Suárez contra Benjamín Vicuña y tampoco llevarán los numerosos juicios de la contra Wanda Nara.

“Solamente van a seguir con un juicio, que es el juicio contra Yanina Latorre”, aclaró Guido Záffora sobre el comentado enfrentamiento público de la China con Yanina por sus dichos sobre el Wandagate, entre otros escándalos de la actriz.