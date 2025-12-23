En medio de las repercusiones por la prisión preventiva a Nicolás Payarola, abogado de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi se están preparando para las fiestas.
¿Fiesta lujosa? Así celebrarán Navidad la China Suárez y Mauro Icardi con las hijas de Wanda Nara
Revalaron cómo serán las fiestas de Mauro Icardi y la China Suárez, quiénes serán los invitados y más detalles.
Luego de que el juez dictaminara que Francesca a Isabella celebren Nochebuena y Navidad con su papá, salieron a luz detalles de lo que están organizando Mauro Icardi y la China Suárez para la llegada de Papá Noel.
Según revelaron en Puro Show, Mauro Icardi y la China Suárez celebrarán la Nochebuena en compañía de las hijas del futbolista y los hijos de la China, Rufina, Amancio y Magnolia quienes pasarán el 31 de diciembre con Benjamín Vicuña.
Será una fiesta íntima con sus seres queridos y, como no podía ser de otra manera, tendrá lugar en "la casa de los sueños" en Nordelta. El 27 de diciembre Mauro Icardi llevará a sus pequeñas con Wanda Nara quien viajaría a Punta del Este para pasar Año Nuevo en su mansión junto a sus hijos, Zaira Nara y hasta habría invitado a Evangelina Anderson y Sofi Gonet.
La impactante pérdida que sufrió la China Suárez a días de la Navidad
Al igual que Wanda Nara, la China Suárez se quedó sin abogado luego de que Agustín Rodríguez renunciara y dejará de ser su representante.
Según explicaron en el Diario de Mariana Agustín y su hijo Lautaro Rodríguez no se encargarán más de asuntos como las cuotas alimentarias, régimenes de visitas, permisos de viaje en los enfrentamientos de la China Suárez contra Benjamín Vicuña y tampoco llevarán los numerosos juicios de la contra Wanda Nara.
“Solamente van a seguir con un juicio, que es el juicio contra Yanina Latorre”, aclaró Guido Záffora sobre el comentado enfrentamiento público de la China con Yanina por sus dichos sobre el Wandagate, entre otros escándalos de la actriz.