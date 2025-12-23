Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi en la casa de los sueños tras buscar a las hijas de Wanda

mauro mansion navidad Las primeras fotos de Mauro Icardi y la China Suárez en Argentina.

Horas despúes de buscar a las pequeñas, la China Suárez y Mauro Icardi no dudaron en compartir postales desde la famosa "casa de los sueños" mostrando el espectacular atardecer que vivieron junto a todos sus hijos aunque no salieron en las imágenes.

El golpe que recibió la China Suárez a días de la Navidad

A pesar de la buena noticia que recibió Mauro Icardi sobre la celebración de las fiestas con sus hijas, en el Diario de Mariana revelaron que la China Suárez se quedó sin abogado.

Según explicaron su letrado Agustín Rodríguez renunció a su representación legal en las causas familiares que mantiene con Benjamín Vicuña.

Agustín y su hijo Lautaro Rodríguez no se encargaran más de asuntos como las cuotas alimentarias, régimenes de visitas, permisos de viaje y hasta juicios de la China Suárez contra Wanda Nara.

“Solamente van a seguir con un juicio, que es el juicio contra Yanina Latorre”, aclaró Guido Záffora sobre el comentado enfrentamiento de la China con Yanina por sus dichos sobre el Wandagate.

Días antes de que saliera a la luz el alejamiento de Rodríguez, la China Suárez se mostró de lo más feliz luego de que se confirmara la resolución del juez a favor de Mauro Icardi.

navidad china hijas wanda La China Suárez celebró el triunfo de Icardi dese Estambul.

Si bien no hizo referencia directa a lo sucedido, tras la viralización de la resolución a favor de Mauro Icardi, la actriz redobló la apuesta publicando un collage de fotos navideñas, mostrándose feliz y enamorada junto al futbolista.