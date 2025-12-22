¡Bombazo! Mauro Icardi y la China Suárez fueron juntos al Chateu de Wanda Nara

maur china chateau Mauro Icardi fue con la China Suárez al Chateau de Wanda Nara.

Según revelaron en Intrusos, también estuvo presente la abogada de Icardi, Elba Marcovechio. Además el reencuentro con las pequeñas fue sin ningún escándalo a pesar de la presencia de la China Suárez que no estaba prevista.

Wanda Nara habló de la Navidad sin sus hijas

Luego de que saliera a la luz que Wanda Nara no pasará las fiestas con sus pequeñas como tenía planeado, la conductora rompió el silencio y sorprendió con su actitud.

“No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, arrancó Wanda Nara desde su camioneta acompañada por su novio Martín Migueles.

"No voy a hablar de las chicas, la verdad que no tengo ganas de que sea público sus actividades, son privadas", siguió tratando de no ahondar en el tema.

wanda navidad Wanda Nara pasará Navidad sin sus hijas.

Además, Wanda Nara reveló cómo pasará las fiestas luego de que trascendiera que antes de que se conociera la decisión del juez a favor de Mauro Icardi la rubia habriá planeado viajar con Martín Migueles y sus hijas a Uruguay para celebrar la Nochebuena en su mansión de Punta del Este.

"Tenemos una gran familia y la voy a pasar, sí, seguramente con Zaira, con mi mamá, con mi novio, con toda la gente que pasé todo el año voy a estar”, explicó.