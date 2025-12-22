Mauro Icardi y la China Suárez llegaron al país luego de que la Justicia dictaminara que las hijas del futbolista con Wanda Nara celebren la Navidad y Nochebuena con su padre.
¡Bombazo! Mauro Icardi y la China Suárez fueron juntos al Chateu de Wanda Nara
Las fotos de la llegada de Mauro Icardi y la China al reencuentro del jugador con sus hijas Francesca e Isabella. Los detalles
Acompañados por los hijos de la China Suárez, Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña, Mauro Icardi y la China Suárez revolucionaron el aerouerto de Ezeiza.
Sin hablar con los periodistas, Mauro Icardi y la China Suárez siguieron viaje y llegaron todos juntos al chateu de la Avenida del Libertador donde vive Wanda Nara.
Según revelaron en Intrusos, también estuvo presente la abogada de Icardi, Elba Marcovechio. Además el reencuentro con las pequeñas fue sin ningún escándalo a pesar de la presencia de la China Suárez que no estaba prevista.
Wanda Nara habló de la Navidad sin sus hijas
Luego de que saliera a la luz que Wanda Nara no pasará las fiestas con sus pequeñas como tenía planeado, la conductora rompió el silencio y sorprendió con su actitud.
“No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, arrancó Wanda Nara desde su camioneta acompañada por su novio Martín Migueles.
"No voy a hablar de las chicas, la verdad que no tengo ganas de que sea público sus actividades, son privadas", siguió tratando de no ahondar en el tema.
Además, Wanda Nara reveló cómo pasará las fiestas luego de que trascendiera que antes de que se conociera la decisión del juez a favor de Mauro Icardi la rubia habriá planeado viajar con Martín Migueles y sus hijas a Uruguay para celebrar la Nochebuena en su mansión de Punta del Este.
"Tenemos una gran familia y la voy a pasar, sí, seguramente con Zaira, con mi mamá, con mi novio, con toda la gente que pasé todo el año voy a estar”, explicó.