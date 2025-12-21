VIDEO: golazo de Mauro Icardi para batir un récord histórico y que el Galatasaray siga puntero

Cuestionado por su vida fuera de la cancha, el delantero fue titular y marcó a los 88' el tercer gol de su equipo que ganó 3 a 0 y mantuvo su condición de único líder con 42 puntos, 3 más que el Fenerbahce. Yunus Akgun y el brasileño Gabriel Sara completaron la cómoda victoria del Galatasaray, en su cancha.

icardi 2

Con su gol Mauro Icardi se convirtió en el extranjero que más goles marcó jugando para el Galatasaray en la Superliga de Turquía ya que acumula 60 tantos (en 81 partidos) y superó nada menos al rumano George Hagi.