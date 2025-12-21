VIDEO: golazo de Mauro Icardi para batir un récord histórico y que el Galatasaray siga puntero

Mauro Icardi hizo un golazo y superó una marca histórica en la contundente victoria del Galatasaray frente al Kasimpasa, por la fecha 17 de la Superliga turca.
Cuestionado por su vida fuera de la cancha, el delantero fue titular y marcó a los 88' el tercer gol de su equipo que ganó 3 a 0 y mantuvo su condición de único líder con 42 puntos, 3 más que el Fenerbahce. Yunus Akgun y el brasileño Gabriel Sara completaron la cómoda victoria del Galatasaray, en su cancha.
Con su gol Mauro Icardi se convirtió en el extranjero que más goles marcó jugando para el Galatasaray en la Superliga de Turquía ya que acumula 60 tantos (en 81 partidos) y superó nada menos al rumano George Hagi.
A los 32 años y tras superar una lesión de rodilla, Icardi acumula 9 goles en los 23 encuentros oficiales que jugó en 2025 y sus números en el Galatasaray indican 70 goles y 22 asistencias en 110 partidos.
Aunque su futuro es incierto y la renovación de su contrato no está clara, Galatasaray es el segundo club en el que Icardi hizo más goles detrás del Inter (212) y delante de PSG (92) y Sampdoria (33).