Dibu le ganó el duelo de los Martínez a Lisandro y Aston Villa estiró su racha ante el Manchester United

En el Villa Park, los goles para los locales los convirtió el delantero Morgan Rogers, mientras que para la visita anotó el brasileño Matheus Cunha.

lisandro martinez Lisandro Martínez tuvo una chance de empatar el partido.

Emiliano Martínez fue titular en los dirigidos por Unai Emery y Emiliano Buendía ingresó en la segunda parte, mientras que Lisandro Martínez ingresó en el inicio del complemento para la visita.