Dibu le ganó el duelo de los Martínez a Lisandro y Aston Villa estiró su racha ante el Manchester United

Aston Villa, con Dibu Martínez de titular, venció como local por 2 a 1 al Manchester United, que tuvo a Lisandro Martínez ingresando desde el banco, y se mantiene tercero en la Premier League cumplidas 17 fechas.
En el Villa Park, los goles para los locales los convirtió el delantero Morgan Rogers, mientras que para la visita anotó el brasileño Matheus Cunha.
Emiliano Martínez fue titular en los dirigidos por Unai Emery y Emiliano Buendía ingresó en la segunda parte, mientras que Lisandro Martínez ingresó en el inicio del complemento para la visita.
Con este resultado, Aston Villa alcanzó una racha de 10 victorias seguidas que lo mantiene en la tercera posición de la Premier League con 36 puntos, a 3 del líder, Arsenal. En tanto, los comandados por Ruben Amorim se ubicaron en la séptima plaza con 26 unidades.
Aston Villa visitará al Chelsea (4to.) el próximo sábado desde las 14:30, mientras que el Manchester United recibirá al Newcastle (11mo.) el viernes 26 desde las 17:00 en Old Trafford.