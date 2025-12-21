Inicio Ovación Basquet Municipalidad de Maipú
El mejor del año

Municipalidad de Maipú es el rey del básquet femenino

En el duelo de ganadores de cada semestre, la Municipalidad de Maipú se impuso a Atenas y sumó la estrella anual 2025. Salud.

Por UNO
Municipalidad de Maipú cerró un año soñado.

Municipalidad de Maipú cierra un año de ensueño. Luego de quedarse con el título de campeón del torneo Clausura femenino de básquet en el segundo semestre, el elenco de Pablo Moyano derrotó al poderoso Atenas Sport Club (ganador del Apertura) para quedarse con la estrella anual 2025.

El mano a mano de ganadores se jugó en la Federación de box y contó con una Municipalidad de Maipú de arranque furioso. Se puso rápidamente en ventaja en el marcador y logró estirar la ventaja para sacar una luz importante de 11 puntos en el primer cuarto que defendió en el resto del juego.

La Copa del mejor del año es para la Municipalidad de Maipú en femenino.

Belén Arias estuvo intratable (16 puntos) pero a ella se sumó el nivel colectivo de Camila Arra (8 tantos), María Emilia Gamarra (7) y Bianca Medina (9). Del lado del Apache, el peligro permanente fue de María José Belelli (autora de 13 puntos).

Atenas Sport Club levantó vuelo en el segundo cuarto y achicó la brecha para irse al descanso por diferencia de apenas un doble (29-27) pero duró simplemente eso. En el complemento, Municipalidad de Maipú volvió a las bases y comenzó a trabajar el partido para volver a alejarse en el marcador e irse al cuarto final 39-35.

El final fue con todo, palo y palo, pero con un Municipalidad de Maipú decidido a hacer historia. La efectividad del Rojo sentenció la historia y terminó decretando triunfo y título gracias al 53 a 43 que lo corona como el mejor del año en la rama femenina.

