Municipalidad de Maipú es el rey del básquet femenino

Atenas Sport Club levantó vuelo en el segundo cuarto y achicó la brecha para irse al descanso por diferencia de apenas un doble (29-27) pero duró simplemente eso. En el complemento, Municipalidad de Maipú volvió a las bases y comenzó a trabajar el partido para volver a alejarse en el marcador e irse al cuarto final 39-35.

El final fue con todo, palo y palo, pero con un Municipalidad de Maipú decidido a hacer historia. La efectividad del Rojo sentenció la historia y terminó decretando triunfo y título gracias al 53 a 43 que lo corona como el mejor del año en la rama femenina.

San José se quedó sin entrenador en Liga Nacional de básquet

En la rama femenina, el Santo cerró una sólida actuación en el estreno de la Liga Nacional. Terminado el torneo, el club comunicó que Cristian Santander dejará de ser el entrenador del equipo. Es la primera baja importante pensando en el armado del plantel para una nueva temporada.