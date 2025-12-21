Por qué Independiente Rivadavia y Godoy Cruz no pudieron jugar la final del Clausura femenino de la Liga Mendocina

El encuentro estaba programado para este domingo en el estadio Omar Higinio Sperdutti del Deportivo Maipú y con la presencia de hinchas de ambos equipos.

godoy cruz Godoy Cruz e Independiente Rivadavia habían convocado a una buena cantidad de hinchas.

Sin embargo, la cantidad de público que asistió superó las expectativas ya que solo se habían asignado 8 policías y unos 20 agentes de seguridad privada que no estaban en condiciones de garantizar el normal desarrollo del encuentro.