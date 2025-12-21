Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Liga Mendocina

Por qué Independiente Rivadavia y Godoy Cruz no pudieron jugar la final del Clausura femenino de la Liga Mendocina

La final del del Torneo Clausura de fútbol femenino que debían disputar Independiente Rivadavia y Godoy Cruz fue suspendida por falta de garantías.

Por UNO
No hubo fútbol en Maipú.

No hubo fútbol en Maipú.

La final del Torneo Clausura de fútbol femenino de la Liga Mendocina que debían disputar Independiente Rivadavia y Godoy Cruz fue suspendida por falta de garantías.

El encuentro estaba programado para este domingo en el estadio Omar Higinio Sperdutti del Deportivo Maipú y con la presencia de hinchas de ambos equipos.

godoy cruz
Godoy Cruz e Independiente Rivadavia hab&iacute;an convocado a una buena cantidad de hinchas.

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia habían convocado a una buena cantidad de hinchas.

Sin embargo, la cantidad de público que asistió superó las expectativas ya que solo se habían asignado 8 policías y unos 20 agentes de seguridad privada que no estaban en condiciones de garantizar el normal desarrollo del encuentro.

Tras decidirse la suspensión llegaron al estadio maipucino más efectivos de seguridad, pero sólo para colaborar para que no hubiera incidentes en la salida de los hinchas.

Otro hecho lamentable y una muestra de improvisación de la Liga Mendocina que deberá definir en las próximas horas un nuevo día y horario para esta final entre la Lepra y el Tomba.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas