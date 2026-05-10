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Torneo Federal A

Huracán Las Heras buscará extender su racha ante Deportivo Rincón en calle Olascoaga

Huracán Las Heras jugará este domingo desde las 16 con Deportivo Rincón por la 8ª fecha del Torneo Federal A. El Globo viene de dos triunfos seguidos

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Huracán Las Heras jugará ante Deportivo Rincón, de Neuquén en calle Olascoaga.

Huracán Las Heras jugará ante Deportivo Rincón, de Neuquén en calle Olascoaga.

En el marco de la 8va fecha del Torneo Federal A, Huracán Las Heras jugará este domingo ante Deportivo Rincón, de Neuquén. El encuentro entre el Globo y el León Patagónico corresponde a la Zona 3, se jugará en el estadio General San Martín de Las Heras y contará con el arbitraje de José Manuel Díaz de Villa Mercedes.

Huracán Las heras uno
Ignacio González estará en el mediocampo en Huracán Las Heras.

Ignacio González estará en el mediocampo en Huracán Las Heras.

El equipo dirigido por Sergio Toti Arias viene dos triunfos seguidos. En su última presentación de local el Globo le ganó 1 a 0 al Atlético San Martín, y viene de lograr un gran triunfo de visitante ante Costa Brava por 2 a 1.

En su estadio buscará alcanza su tercera victoria consecutiva en el Torneo Federal A.

Así está Huracán Las Heras en el Grupo 3 del Torneo Federal A

El equipo de calle Olascoaga suma 9 puntos, producto de dos triunfos, tres empates y una derrota. Se ubica quinto en zona de clasificación a dos puntos del líder Cipolletti de Río Negro. En el estadio General San Martín el equipo dirigido por Sergio Toti Arias en su estadio buscará lograr su segunda victoria seguida.

Así llega Deportivo Rincón, el rival de Huracán Las Heras

El conjunto neuquino viene de ganarle al Atlético Club San Martín de local por 1 a 0, que le permite mantenerse cerca de la punta. Se encuentra 7mo con 6 puntos, con 1 triunfo, 3 empates y dos derrotas. Se encuentra a cinco puntos del puntero Cipolletti.

Probables formaciones y detalles del partido

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Marcos Sosa, Rodrigo Arciero, Guillermo Coceres y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Jonatan Fleitas, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves; Rodrigo Montes, Axel Oyola, Daniel Carrasco, Facundo Miguel y Ezequiel Ávila; Nicolás Valbuena y Cristian Estigarribia. DT: Pablo Castro.

Estadio: Huracán Las Heras

Árbitro: José Manuel Diaz

Hora: 16

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