Huracán Las Heras buscará extender su racha ante Deportivo Rincón en calle Olascoaga

En su estadio buscará alcanza su tercera victoria consecutiva en el Torneo Federal A.

Así está Huracán Las Heras en el Grupo 3 del Torneo Federal A

El equipo de calle Olascoaga suma 9 puntos, producto de dos triunfos, tres empates y una derrota. Se ubica quinto en zona de clasificación a dos puntos del líder Cipolletti de Río Negro. En el estadio General San Martín el equipo dirigido por Sergio Toti Arias en su estadio buscará lograr su segunda victoria seguida.

Así llega Deportivo Rincón, el rival de Huracán Las Heras

El conjunto neuquino viene de ganarle al Atlético Club San Martín de local por 1 a 0, que le permite mantenerse cerca de la punta. Se encuentra 7mo con 6 puntos, con 1 triunfo, 3 empates y dos derrotas. Se encuentra a cinco puntos del puntero Cipolletti.

Probables formaciones y detalles del partido

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Marcos Sosa, Rodrigo Arciero, Guillermo Coceres y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Jonatan Fleitas, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves; Rodrigo Montes, Axel Oyola, Daniel Carrasco, Facundo Miguel y Ezequiel Ávila; Nicolás Valbuena y Cristian Estigarribia. DT: Pablo Castro.

Estadio: Huracán Las Heras

Árbitro: José Manuel Diaz

Hora: 16