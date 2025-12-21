Cómo cambiar el elástico de tu malla: con un truco DIY sencillo y barato

Embed - Cambiar elástico de pantalón

Descose el elástico tirando del hilo de la costura para que sea más sencillo. El segundo paso de este truco de costura en casa consiste en retirar el elástico viejo con ayuda de unas tijeras. Mide y corta el elástico nuevo y cóselo a la malla tal como se ve en el truco. También se pueden poner elásticos con otro tipo de DIY, sin coserlos, haciendo un dobladillo y pasando el elástico con un alfiler.

Cómo elegir la tela perfecta para cada truco DIY de costura

Antes de realizar cualquier truco de costura en casa o DIY, es muy importante seleccionar bien las telas. Por ejemplo, para coser una malla, se recomienda usar telas impermeables y resistentes al agua, como tela de avión y tracker. Son telas de firmes que soportan bien el sol y no se arruinan con el agua, ideales para un truco de hilos o un proyecto de este tipo.

Los tejidos de ropa se clasifican de diferentes maneras y por ende se usan para diferentes prendas. Existen tejidos o telas naturales de origen vegetal, como el algodón o el lino, muy suaves y perfectos para prendas ligeras y cómodas, como remeras, faldas, blusas y ropa de cama. Son telas absorbentes.

elgir telas La tela que elijas va a determinar el resultado final de tu proyecto o truco de costura.

Los tejidos de origen sintético son muy resistentes y no se arrugan. Normalmente, este tipo de telas se utiliza en la confección de ropa deportiva. Es un tipo de tela elástica, de secado rápido y gran durabilidad, perfecta si estás buscando diseñar ropa todoterreno y firme.

Si piensas coser en casa más allá de la ropa y probar con algunos objetos decorativos, como manteles, servilletas, cortinas o almohadones, lo mejor es usar telas rasposas y pesadas, como la gabardina, la lona o el poliéster.