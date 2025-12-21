Cómo cambiar el elástico de tu malla: con un truco DIY sencillo y barato

Cuando no sabemos qué hacer con esos retazos de tela viejos que guardamos en el armario, o simplemente queremos coser nuestra propia ropa, siempre es bueno buscar un truco o tutorial de costura. Un DIY de hilos es una propuesta creativa, manual y simple para usar las telas que tienes en casa y de paso aprender algo nuevo.
Hoy te comparto un truco de verano para que puedas arreglar esas mallas viejas que están impecables, pero tienen el elástico vencido. Toma nota y presta atención a este DIY.
Paso a paso y con un truco: cómo arreglar una malla con el elástico gastado
Para realizar este truco de hilos, simplemente vas a necesitar un elástico nuevo, una máquina de coser, hilo, tijeras y una pinza para descoser. La clave está en descoser, bien el elástico viejo para no perder tiempo ni dañar la malla. En el video puedes ver mejor este DIY que es para un short deportivo pero sirve igual.
- Descose el elástico tirando del hilo de la costura para que sea más sencillo.
- El segundo paso de este truco de costura en casa consiste en retirar el elástico viejo con ayuda de unas tijeras.
- Mide y corta el elástico nuevo y cóselo a la malla tal como se ve en el truco. También se pueden poner elásticos con otro tipo de DIY, sin coserlos, haciendo un dobladillo y pasando el elástico con un alfiler.
Cómo elegir la tela perfecta para cada truco DIY de costura
Antes de realizar cualquier truco de costura en casa o DIY, es muy importante seleccionar bien las telas. Por ejemplo, para coser una malla, se recomienda usar telas impermeables y resistentes al agua, como tela de avión y tracker. Son telas de firmes que soportan bien el sol y no se arruinan con el agua, ideales para un truco de hilos o un proyecto de este tipo.
Los tejidos de ropa se clasifican de diferentes maneras y por ende se usan para diferentes prendas. Existen tejidos o telas naturales de origen vegetal, como el algodón o el lino, muy suaves y perfectos para prendas ligeras y cómodas, como remeras, faldas, blusas y ropa de cama. Son telas absorbentes.
Los tejidos de origen sintético son muy resistentes y no se arrugan. Normalmente, este tipo de telas se utiliza en la confección de ropa deportiva. Es un tipo de tela elástica, de secado rápido y gran durabilidad, perfecta si estás buscando diseñar ropa todoterreno y firme.
Si piensas coser en casa más allá de la ropa y probar con algunos objetos decorativos, como manteles, servilletas, cortinas o almohadones, lo mejor es usar telas rasposas y pesadas, como la gabardina, la lona o el poliéster.