Cómo devolverle el color a la ropa deslavada sin usar productos caros

Por otro lado, la sal gruesa es ideal para revitalizar tonos apagados porque refuerza los colores y reduce la pérdida de pigmento. Cuando laves, algodón o jeans, agrega media taza de sal gruesa al lavarropas y lava con agua fría.

Otro producto que funciona siempre y no falla es el bicarbonato para colores claros. Aunque se asocia al blanqueado, el bicarbonato también revive tonos claros apagados. Para usarlo tienes que añadir dos cucharadas al detergente habitual y lavar como de costumbre.

Sin embargo, si buscas recuperar el color de prendas negras o azul oscuro, debes remojar la ropa en agua fría con café o té negro, dejar actuar 20 minutos y enjuagar sin exprimir.

lavar ropa Proba estos trucos para devolverles el color a tu ropa.

Consejos para evitar que la ropa vuelva a deslavarse

Lavar siempre con agua fría

Dar vuelta las prendas antes de lavarlas

Usar detergentes para ropa de color

Evitar el secado al sol directo

No sobrecargar el lavarropas

Lo cierto es que no todas las telas reaccionan igual. Las fibras naturales como algodón y lino responden mejor, mientras que las sintéticas pueden requerir productos específicos.

Aun así, en la mayoría de los casos, con estos trucos es posible mejorar notablemente el aspecto de la ropa deslavada.