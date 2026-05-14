Cómo hacer un agujero más en el cinturón del pantalón: con un DIY

DIY paso a paso: cómo agregar agujeros al cinto del pantalón

Este truco o DIY de ropa está pensado para cinturones blandos y de materiales que se pueden perforar fácilmente. Si es un cinto de cuero o algún material que cuesta perforar, lo ideal es llevarlo a un zapatero.

Existe una herramienta que se llama sacabocados y se usa para perforar cinturones; se puede comprar y te puede sacar de apuros para realizar agujeros en cintos, bolsos y zapatos.

Si no tienes esta herramienta, existen alternativas artesanales. Hoy te dejo tres opciones de DIY para resolver este problema de ropa.

Antes de realizar cualquier DIY, conviene medir el cinturón. Colócalo en el pantalón, ponte el pantalón y realiza una pequeña marca donde necesitas que vaya el orificio.

cinto de pantalón El DIY del martillo es la opción más efectiva y prolija.

La primera opción de truco o DIY consiste en usar un clavo y un martillo pequeño. Coloca el cinto de pantalón sobre una madera vieja que no uses, enfrentando el derecho sobre la madera para perforar desde el revés. Coloca el clavo sobre la marca y golpea de a poco con el martillo. Si calientas apenas la punta del clavo, puede ser más fácil. La segunda opción de truco o DIY consiste en usar un taladro eléctrico de broca pequeña para madera o metal. Coloca el cinturón sobre una superficie de madera que no sirva y perfora sobre la marca a velocidad baja y con paciencia. Finalmente, puedes intentar perforar el cinto de tu pantalón usando un punzón o un sacacorchos. Este DIY es para casos de urgencia, ya que no queda tan prolijo.

Un truco de ropa: cómo achicar la cintura del pantalón

A veces podemos ajustar un cinto con un DIY, pero si el pantalón es el que te queda grande de cintura, este arreglo de cinto no sirve de mucho. El jean queda arrugado en la zona del cinturón.

Para reducir la cintura de un pantalón, simplemente hay que realizar un truco de ropa y hacer unas pinzas.

Embed - esta es la manera mas facil de reducir cintura de pantalon

Para ello, realiza una marca triangular como se ve en el DIY y una costura con hilo de lana del color del pantalón. Ajusta el hilo; y ya quedan las pinzas hechas.