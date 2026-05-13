Truco de invierno: cómo distinguir si la ropa está húmeda o fría

Cuando llegan los días de frío y necesitamos secar nuestras prendas, es importante tener a mano un truco de ropa para lograr detectar si las telas están mojadas o están frías. Muchas veces salimos a buscar la ropa que está en el tendedero y el frío del invierno no nos permite distinguir si ya está seca.
Lavar, secar y guardar ropa en invierno es un poco más complejo que hacerlo en verano, cuando hay más horas de sol y las temperaturas son más cálidas. Sobre todo, se vuelve un problema cuando llueve y la humedad del ambiente penetra en las prendas de ropa, dejando un olor fuerte a humedad y deteriorando las telas.
Un truco para distinguir si la ropa está mojada o fría
En invierno, las prendas de ropa tardan días en secarse e incluso quedan un poco frías luego de que las descolgamos.
Cuando secamos la ropa dentro de la casa, es mucho peor; la condensación queda en las ventanas y el olor a humedad se concentra. Esto puede generar hongos y manchas en las paredes.
Para saber si la ropa está mojada o está fría, solo hay que tener en cuenta un truco o tip. Nuestras manos y piel a veces no son capaces de captar la humedad como tal y percibimos el frío de la ropa.
- El primer paso para distinguir una prenda fría de una mojada consiste en tocarla. Cuando la ropa se siente fría, pero no está pegajosa al tacto, es probable que solo esté fresca.
- El peso es otro factor que nos ayuda a distinguir una prenda de ropa mojada de una fría. La humedad en las telas genera peso porque básicamente retienen agua.
- La ropa que tiene agua no se mueve con tanta fluidez y se siente más rígida.
- También existe un truco que consiste en presionar un pedazo de papel sobre la ropa. Si el papel sale seco, la ropa solo estaba fría.
Consejos para lavar ropa en invierno
Para lavar, secar y guardar ropa en invierno hay que considerar algunas cosas. Lo ideal es usar programas de lavado suaves para lanas y telas de invierno, así como no abusar de la frecuencia de lavado.
Coloca las prendas de abrigo, la ropa de lana o las telas pesadas en espacios ventilados para que no se llenen de humedad.
Para secar ropa dentro de casa en invierno, conviene usar un deshumidificador de ambientes para no retener la humedad.