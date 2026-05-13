Truco de invierno: cómo distinguir si la ropa está húmeda o fría

Un truco para distinguir si la ropa está mojada o fría

En invierno, las prendas de ropa tardan días en secarse e incluso quedan un poco frías luego de que las descolgamos.

Cuando secamos la ropa dentro de la casa, es mucho peor; la condensación queda en las ventanas y el olor a humedad se concentra. Esto puede generar hongos y manchas en las paredes.

Para saber si la ropa está mojada o está fría, solo hay que tener en cuenta un truco o tip. Nuestras manos y piel a veces no son capaces de captar la humedad como tal y percibimos el frío de la ropa.

ropa mojada y papel El papel te ayuda a distinguir si la ropa está mojada.

El primer paso para distinguir una prenda fría de una mojada consiste en tocarla. Cuando la ropa se siente fría, pero no está pegajosa al tacto, es probable que solo esté fresca.

se siente fría, pero no está pegajosa al tacto, es probable que solo esté fresca. El peso es otro factor que nos ayuda a distinguir una prenda de ropa mojada de una fría. La humedad en las telas genera peso porque básicamente retienen agua.

mojada de una fría. La humedad en las telas genera peso porque básicamente retienen agua. La ropa que tiene agua no se mueve con tanta fluidez y se siente más rígida.

que tiene agua no se mueve con tanta fluidez y se siente más rígida. También existe un truco que consiste en presionar un pedazo de papel sobre la ropa. Si el papel sale seco, la ropa solo estaba fría.

Consejos para lavar ropa en invierno

Para lavar, secar y guardar ropa en invierno hay que considerar algunas cosas. Lo ideal es usar programas de lavado suaves para lanas y telas de invierno, así como no abusar de la frecuencia de lavado.

ropa de invierno En invierno conviene lavar durante el día y aprovechar el sol de la mañana para secar las prendas.

Coloca las prendas de abrigo, la ropa de lana o las telas pesadas en espacios ventilados para que no se llenen de humedad.

Para secar ropa dentro de casa en invierno, conviene usar un deshumidificador de ambientes para no retener la humedad.