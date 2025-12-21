¿Cuál es la forma correcta de cortar el pan dulce?

Lega noviembre, el calor, se acercan las fiestas y empezamos a ver en los supermercados los primeros dulces navideños. El pan dulce es una de esas comidas que nos gustaría saborear todo el año, pero solo parece brevemente en las temporadas de fin de año y se hace esperar el resto de los meses.
Con un truco puedes aprender a costar un pan dulce de manera prolija, sin desperdiciar ni romperlo todo. No significa que cortar pan dulce sea una tarea para especialistas, pero suele parar que rebanamos el pan como si fuera una mandarina y en el camino se rompe, perdemos migas y lo destrozamos.
El pan dulce es un alimento rico y de sabor característico que no falta en la mesa de Navidad y Año Nuevo. Existen muchísimos debates en torno a la historia, origen y preparación de este manjar.
Muchos lo prefieren clásico con frutas abrillantadas, otras generaciones lo prefieren con chocolate y; algunos grupos de vanguardia lo preparan salado.
Hoy te comparto este truco para cortar el pan dulce o panetón navideño, y te dejo algunos datos curiosos de su historia, surgimiento y fabricación.
Cómo cortar el pan dulce para que rinda más: con un truco sencillo
Normalmente, cortamos el pan dulce en gajos como si fuera una torta de cumpleaños. No está mal cortarlo así, pero las porciones quedan grandes, no rinde para todos y encima se rompe.
Para compartir entre amigos y familiares, lo ideal es cortar el pan dulce con ayuda de un pequeño truco. En el video puedes ver mejor el paso a paso.
Este truco consiste en realizar un corte en cruz en el pan dulce para dividirlo en cuatro. Luego lo abres y cortas cada porción en pequeños cuadrados, tal como se ve en el video. Un truco fácil y rendidor.
Breve historia del pan dulce: un manjar navideño
El pan dulce, como lo conocemos hoy en Argentina, es el resultado de un largo proceso de transformación, evolución y una historia de migración. Originalmente, el pan dulce se llama "panettone" y es italiano. Llegó a Argentina de la mano de los inmigrantes milaneses.
Algunas leyendas en la historia atribuyen el nacimiento del pan dulce a un tal Ughetto Atellano de Futi. Este señor noble se enamoró de la hija de un pastelero milanes y para poder estar con una plebeya, se hizo pasar por un pastelero bajo el nombre de Toni. Este joven inventó un pan azucarado con frutas.
Sin embargo, el primer registro en la historia, ubica la existencia del pan dulce como tal durante la época de Ludovico Sforza en Italia, en el siglo XV. Hoy el pan dulce es una preparación y comida de popularidad mundial.