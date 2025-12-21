¿Cuál es la forma correcta de cortar el pan dulce?

Muchos lo prefieren clásico con frutas abrillantadas, otras generaciones lo prefieren con chocolate y; algunos grupos de vanguardia lo preparan salado.

Hoy te comparto este truco para cortar el pan dulce o panetón navideño, y te dejo algunos datos curiosos de su historia, surgimiento y fabricación.

Cómo cortar el pan dulce para que rinda más: con un truco sencillo

Normalmente, cortamos el pan dulce en gajos como si fuera una torta de cumpleaños. No está mal cortarlo así, pero las porciones quedan grandes, no rinde para todos y encima se rompe.

Para compartir entre amigos y familiares, lo ideal es cortar el pan dulce con ayuda de un pequeño truco. En el video puedes ver mejor el paso a paso.

Embed - AK on Instagram: "Así se corta un pan dulce, vos que decís ???"

Este truco consiste en realizar un corte en cruz en el pan dulce para dividirlo en cuatro. Luego lo abres y cortas cada porción en pequeños cuadrados, tal como se ve en el video. Un truco fácil y rendidor.

Breve historia del pan dulce: un manjar navideño

El pan dulce, como lo conocemos hoy en Argentina, es el resultado de un largo proceso de transformación, evolución y una historia de migración. Originalmente, el pan dulce se llama "panettone" y es italiano. Llegó a Argentina de la mano de los inmigrantes milaneses.

historia del pan dulce El pan dulce italiano original se prepara con frutas abrillantadas y frutos secos.

Algunas leyendas en la historia atribuyen el nacimiento del pan dulce a un tal Ughetto Atellano de Futi. Este señor noble se enamoró de la hija de un pastelero milanes y para poder estar con una plebeya, se hizo pasar por un pastelero bajo el nombre de Toni. Este joven inventó un pan azucarado con frutas.

Sin embargo, el primer registro en la historia, ubica la existencia del pan dulce como tal durante la época de Ludovico Sforza en Italia, en el siglo XV. Hoy el pan dulce es una preparación y comida de popularidad mundial.