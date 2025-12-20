Cómo se hace el Pan dulce helado: la receta casera, con 3 ingredientes y que se derrite en la boca

Los postres navideños siempre han sido pensados para lugares en los que esta celebración cae en temporadas frías. ¿Pero qué pasa en nuestro país? Nos vemos obligados a incluir recetas pesadas en el menú, que terminan cayendo pesado debido a las altas temperaturas. Este es el caso del mantecol o el pan dulce, por ejemplo.
Por eso, en esta oportunidad queremos compartirte la receta del pan dulce helado. Con esta receta, seguramente vas a sorprender a todos los invitados antes del brindis de Navidad.
La ideal es tomar un pan dulce, ahuecarlo en el centro y rellenarlo con el helado que más te guste. Además, le puedes sumar dulce de leche o Nutella para aportarle una textura más cremosa.
Receta para hacer un pan dulce helado
Ingredientes:
- 1 pan dulce
- 1/2 kilo de helado
- 4 cdas. de Nutella (opcional)
- 4 cdas. de dulce de leche repostero
Cómo preparar un pan dulce helado: la receta fácil y rápida
- Primero, corta el sombrerito del pan dulce y ahuécalo, pasando un cuchillo por los bordes. Retira la miga y reserva.
- A continuación, rellena el pan dulce con cucharadas de helado, dulce de leche y Nutella. Entre medio, puedes mezclar parte de las migas.
- Luego, vuelve a colocarle la tapa al pan dulce y llévalo al freezer de una a cuatro horas, hasta que esté sólido.
- Para terminar, retira el pan dulce del frío y decóralo con hilos de chocolate o azúcar impalpable.
¡Listo! Así de sencillo y rápido es preparar la receta del pan dulce helado, ideal para disfrutar en Nochebuena y Navidad como el postre fresco que se llevará todo el protagonismo.