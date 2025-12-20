Cómo se hace el Pan dulce helado: la receta casera, con 3 ingredientes y que se derrite en la boca

Por eso, en esta oportunidad queremos compartirte la receta del pan dulce helado. Con esta receta, seguramente vas a sorprender a todos los invitados antes del brindis de Navidad.

La ideal es tomar un pan dulce, ahuecarlo en el centro y rellenarlo con el helado que más te guste. Además, le puedes sumar dulce de leche o Nutella para aportarle una textura más cremosa.