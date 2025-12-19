Cómo preparar vitel toné tradicional: la receta perfecta de la abuela para la cena de Navidad

Si bien se trata de una comida que tuvo su origen en Italia; donde su verdadero nombre es “vitello tonnato”, que significa “ternera atunada”; en Argentina el vitel toné se convirtió en un plato esencial para las fiestas de fin de año.

El vitel toné es un plato frío preparado con carne roja de ternera con una salsa a base de atún. Te dejamos todos los ingredientes y pasos para hacer la receta en casa de forma sencilla.