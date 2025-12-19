Cómo preparar vitel toné tradicional: la receta perfecta de la abuela para la cena de Navidad

El vitel toné es una de las comidas frías que no pueden faltar en la cena de Nochebuena o de Año nuevo. Se trata de una de las recetas clásicas argentinas, preparada con peceto, algunas hierbas aromáticas y verduras, que le aportan mucho sabor, y una salsa de atún.
Si bien se trata de una comida que tuvo su origen en Italia; donde su verdadero nombre es “vitello tonnato”, que significa “ternera atunada”; en Argentina el vitel toné se convirtió en un plato esencial para las fiestas de fin de año.
El vitel toné es un plato frío preparado con carne roja de ternera con una salsa a base de atún. Te dejamos todos los ingredientes y pasos para hacer la receta en casa de forma sencilla.
Ingredientes:
- 1 peceto (para una versión más económica se puede elaborar con roast beef o con bollo de paleta)
- 1 vaso de vino blanco
- 1 puerro
- 3 zanahorias
- 1 rama de apio
- 1 cebollas
- 2 dientes de ajo
- 5 ramas de perejil
- Sal
- Hojas de laurel y granos de pimienta, a gusto
- Agua fría, c/n
Para la salsa
- 3 o 4 anchoas
- 1 lata de atún
- Caldo de cocción, c/n
- 1 puñado de alcaparras y extra para decorar
- 1/2 taza de mayonesa
- 2 cdas. de mostaza
- 6 cdas. de crema de leche
- Huevo picado (opcional)
Paso a paso: la receta para preparar el mejor vitel toné
- Primero, pide al carnicero que limpie bien el peceto. Coloca en una olla el agua y las verduras cortadas.
- Lleva al fuego y cocinar 20 minutos para que se haga el caldo.
- Baja el fuego, agrega la carne y cocina a fuego lo más bajo posible (casi que no hierva) durante una hora aproximadamente o más, dependiendo el grosor de la pieza. Idealmente, deja enfriar en el caldo y corta fetas finas. Cuela el caldo, recupéralo y desecha los vegetales.
- Para la salsa, en el vaso del mixer, coloca las yemas de huevo duro, la mostaza, las anchoas, el jugo de limón, sal y pimienta. Mixea y agrega el aceite de oliva de a poco para ir formando una mayonesa.
- Fuera de la licuadora, suma el atún escurrido, la crema y algo de caldo. Mezcla bien hasta obtener la consistencia deseada que no debe ser ni muy líquida ni muy espesa.
- Rectifica la sazón a gusto. Coloca en una fuente una capa de salsa y otra de fetas de carne y así sucesivamente hasta terminar con salsa.
- Para terminar, tapa con film y lleva el vitel toné a la heladera durante 4 horas como mínimo. Termina con alcaparras, hierbas, aceite de oliva y pimienta.