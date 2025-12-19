Cómo preparar pan de papa: la receta esponjosa y elástica para darle un toque especial a las hamburguesas

El pan de papa es una de las recetas más populares en el mundo entero, ya que es el ingrediente especial para obtener unas exquisitas hamburguesas (aparte de la carne y los ingredientes de calidad, claro). Lo cierto es que este tipo de pan se destaca por su esponjosidad, elasticidad y humedad.
Muchos optan por usar el pan de papa en hamburguesas, pero su versatilidad le permite adaptarse a otras comidas: como acompañamiento de sopas, ensaladas, tucos o, simplemente, untado con manteca.
El origen del pan de papa se remonta a la época en la que el puré de papas se comenzó a incorporar en la panificación para mejorar la textura y prolongar la frescura del pan, manteniéndolo más tierno durante más tiempo.
Receta del pan de papa para hamburguesas
Ingredientes para 12 panes:
- 2 papas medianas
- 500 g de harina de trigo
- 1 sobre de levadura seca (7 g)
- 1 cda. de azúcar
- 1 cdta. de sal
- 2 cdas. de manteca
- 200 ml de agua tibia
- 1 huevo (opcional)
Cómo preparar pan de papa: la receta paso a paso
- Primero, pela las papas, córtalas en cubos y cocínalas en agua con sal hasta que queden tiernas. Escúrrelas bien y forma un puré. Deja enfriar.
- Mientras tanto, en un recipiente grande, mezcla la harina con la levadura, el azúcar y la sal. Una vez que el puré esté frío, agrégalo a la mezcla de los ingredientes secos junto con la manteca a temperatura ambiente.
- A continuación, agrega el agua tibia de a poco, mientras amasas la masa para que quede suave y elástica. Si está muy pegajosa, añade un poco más de harina. Si queda seca, suma más agua.
- Forma una bola con la masa y colócala en un bowl aceitado. Cúbrela con un paño limpio y deja que leve en un lugar cálido, durante 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.
- Pasado ese tiempo, enciende el horno para precalentar a 180 °C. Una vez que la masa haya levado, desgasifícala presionando suavemente y dale la forma deseada. Puedes hacer un solo pan o formar bollos.
- Coloca el pan en una bandeja para horno y, si lo deseas, pincela con huevo batido para que quede ligeramente dorado. Cocina durante 25-30 minutos o hasta que suene hueco al golpearlo.
- Para terminar, retira el pan de papa del horno y deja enfriar antes de cortar y servir.
El pan de papa tiene una elaboración sencilla y rápida, siendo una alternativa al pan tradicional, pero con una textura mucho más húmeda y una corteza dorada.