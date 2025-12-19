Cómo preparar pan de papa: la receta esponjosa y elástica para darle un toque especial a las hamburguesas

Muchos optan por usar el pan de papa en hamburguesas, pero su versatilidad le permite adaptarse a otras comidas: como acompañamiento de sopas, ensaladas, tucos o, simplemente, untado con manteca.

El origen del pan de papa se remonta a la época en la que el puré de papas se comenzó a incorporar en la panificación para mejorar la textura y prolongar la frescura del pan, manteniéndolo más tierno durante más tiempo.