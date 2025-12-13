Dieta. Cómo preparar Pan nube en sartén: la receta sin harina y sin horno con solo 4 ingredientes

El pan nube es una de las recetas más prácticas para sumar a la dieta, especialmente si buscas preparaciones livianas y sin harina. Con una textura aireada y esponjosa, este pan se cocina directamente en sartén, lo que lo convierte en una opción rápida y accesible para cualquier momento del día.
Ideal para quienes siguen una dieta keto o necesitan alternativas sin gluten, el pan nube ofrece un sabor neutro que permite combinarlo tanto con rellenos dulces como salados. Además, se prepara en pocos minutos y se conserva perfectamente en la heladera, convirtiéndose en una de las recetas más versátiles para incluir en tu dieta.
Esta receta de pan nube en sartén es perfecta para quienes buscan sumar opciones livianas, simples y nutritivas. Con ingredientes básicos y un método de cocción rápido, se posiciona como una alternativa saludable para incorporar a la dieta sin renunciar al sabor ni a la practicidad.
Beneficios de incorporar el pan nube a la dieta
El pan nube es una opción baja en carbohidratos y liviana, ideal para reducir el consumo de harinas y gluten. Además, aporta proteínas y grasas saludables.
Este pan se puede reservar en la heladera durante 5 o 6 días en un recipiente hermético para disfrutarlo cuando quieras. Una buena opción es rellenarlo a gusto, con jamón y queso o con mermelada.
Recetas: pan nube en sartén, sin harina y sin horno
Ingredientes:
- 2 huevos
- 2 cdas. de queso crema
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Una pizca de sal
Si quieres hacer un pan nube dulce para acompañar el mate, se le puede agregar una cucharadita de azúcar o un sobre de edulcorante o estevia.
Para una opción salada y con más sabor, se le pueden agregar distintos condimentos como pimentón, orégano, o queso rallado.
Cómo preparar un pan nube en sartén: la receta paso a paso
- Primero, separa las claras de las yemas.
- A continuación, bate las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme.
- Por otro lado, bate las yemas con el queso crema y la sal. Luego, incorpora las claras con movimientos envolventes.
- Coloca porciones de la mezcla en una sartén apenas aceitada y cocina el pan nube a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.