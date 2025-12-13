Dieta. Cómo preparar Pan nube en sartén: la receta sin harina y sin horno con solo 4 ingredientes

pan-nube-en-sartén

Beneficios de incorporar el pan nube a la dieta

El pan nube es una opción baja en carbohidratos y liviana, ideal para reducir el consumo de harinas y gluten. Además, aporta proteínas y grasas saludables.

Este pan se puede reservar en la heladera durante 5 o 6 días en un recipiente hermético para disfrutarlo cuando quieras. Una buena opción es rellenarlo a gusto, con jamón y queso o con mermelada.

Recetas: pan nube en sartén, sin harina y sin horno

Ingredientes:

2 huevos

2 cdas. de queso crema

1/2 cdta. de polvo de hornear

Una pizca de sal

Si quieres hacer un pan nube dulce para acompañar el mate, se le puede agregar una cucharadita de azúcar o un sobre de edulcorante o estevia.

Para una opción salada y con más sabor, se le pueden agregar distintos condimentos como pimentón, orégano, o queso rallado.

pan nube (2).jpg

Cómo preparar un pan nube en sartén: la receta paso a paso