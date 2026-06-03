Cómo hacer pan nube saludable: la receta ligera y liviana

En tiempos donde la nutrición y las redes sociales van de la mano, las recetas virales suelen tener una vida corta. Sin embargo, hay una que llegó para quedarse: el pan nube. Su nombre no es casualidad; su textura es tan ligera y aireada que literalmente parece que uno estuviera comiendo una nube.
¿El secreto de su éxito? No lleva harina, no contiene gluten y aporta una cantidad mínima de carbohidratos. Esto lo convirtió en un furor no solo en TikTok o Instagram, sino en las cocinas de aquellos que buscan alternativas saludables, los que siguen planes de alimentación cetogénicos (keto) o quienes conviven con la celiaquía.
A diferencia de los panes tradicionales que requieren amasado, levadura y tiempos largos de leudado, el pan nube se prepara en cuestión de minutos y requiere ingredientes que casi siempre tenemos en la heladera. Funciona excelente como base para sándwiches, para acompañar el mate de la tarde con mermelada, o incluso como "tapa" de una hamburguesa casera.
A continuación, la receta definitiva para prepararlo en casa sin fallar en el intento.
Receta de pan nube, ingredientes
Para hacer entre 6 y 8 pancitos individuales, vas a necesitar:
- 3 huevos grandes (a temperatura ambiente).
- 3 cucharadas soperas de queso crema (tipo Philadelphia, Finlandia o el clásico queso untable clásico, preferentemente a temperatura ambiente para que sea fácil de mezclar).
- 1/4 de cucharadita de polvo de hornear (o cremor tártaro, que ayuda a estabilizar el batido).
- Una pizca de sal.
- Opcional: semillas de sésamo, orégano, ajo en polvo o hierbas para saborizar.
Receta de pan nube, ingredientes
- Preparar el terreno: precalentá el horno a 150°C (horno medio-bajo). Prepará una placa para horno forrada con papel manteca (papel de hornear). Es clave engrasarlo apenas con un poco de aceite o rocío vegetal para que no se peguen.
- Separar e integrar: separá las claras de las yemas con mucho cuidado de que no caiga nada de yema en las claras. En un bol, mezclá las yemas con el queso crema hasta obtener una crema lisa y sin grumos.
- El secreto de la textura (el punto nieve): en otro recipiente, batí las claras junto con el polvo de hornear y la pizca de sal. Usá batidora eléctrica hasta alcanzar el punto nieve; tienen que estar bien firmes, al punto de que, si das vuelta el bol, la mezcla no se caiga.
- La unión (el paso crítico): incorporá la mezcla de las yemas al bol de las claras batidas. ¡Ojo acá! Hacelo en dos o tres partes y usando una espátula con movimientos envolventes y muy suaves. Si batís o mezclás rápido, las claras van a perder su aire y el pan te va a quedar chato.
- Al horno: con la ayuda de una cuchara grande, colocá porciones de la mezcla sobre la placa preparada, dándoles forma redonda (como si fuesen discos de unos 10 centímetros de diámetro). Si querés, espolvoreá las semillas o especias por encima.
- Cocción: horneá durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que veas que están doraditos por arriba. Al sacarlos, dejalos enfriar en la misma placa unos minutos antes de despegarlos.
El tip de experto de la receta
Recién salidos del horno son un poco frágiles. Lo ideal es dejarlos reposar o guardarlos en un recipiente hermético en la heladera hasta el día siguiente. Con las horas, su textura cambia ligeramente y se vuelve mucho más parecida a la del pan de molde tradicional.