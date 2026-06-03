Cómo hacer pan nube saludable: la receta ligera y liviana

¿El secreto de su éxito? No lleva harina, no contiene gluten y aporta una cantidad mínima de carbohidratos. Esto lo convirtió en un furor no solo en TikTok o Instagram, sino en las cocinas de aquellos que buscan alternativas saludables, los que siguen planes de alimentación cetogénicos (keto) o quienes conviven con la celiaquía.

A diferencia de los panes tradicionales que requieren amasado, levadura y tiempos largos de leudado, el pan nube se prepara en cuestión de minutos y requiere ingredientes que casi siempre tenemos en la heladera. Funciona excelente como base para sándwiches, para acompañar el mate de la tarde con mermelada, o incluso como "tapa" de una hamburguesa casera.