Cómo preparar Rapiditas en sartén: la receta de la masa para tacos casera con 3 ingredientes y en minutos

Lo bueno de esta receta es que se prepara en sartén, por lo que no necesitas hacer un despliegue de utensilios en la cocina. Además, las rapiditas caseras son mucho más económicas y rendidoras que las que conseguimos en el supermercado. Quedan igual de flexibles, sabrosas y lisas para rellenar con lo que más te guste.

rapidita- masa para tacos