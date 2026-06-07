Cómo preparar Rapiditas en sartén: la receta de la masa para tacos casera con 3 ingredientes y en minutos

Con harina, agua, aceite y sal puedes preparar una de las recetas más sencillas y prácticas para resolver tus comidas: las rapiditas caseras, también conocidas como masa para tacos, que son ideales para disfrutar con cualquier tipo de relleno, ya sea dulce o salado.
Lo bueno de esta receta es que se prepara en sartén, por lo que no necesitas hacer un despliegue de utensilios en la cocina. Además, las rapiditas caseras son mucho más económicas y rendidoras que las que conseguimos en el supermercado. Quedan igual de flexibles, sabrosas y lisas para rellenar con lo que más te guste.
Recetas: 9 rellenos para las rapiditas caseras
Te dejamos algunas ideas para rellenar la masa de rapiditas:
Salados:
- Pollo y vegetales
- Carne y vegetales
- Queso mantecoso y parmesano
- Atún y queso crema
- Zapallitos con queso al vapor
- Salchichas parrilleras con verduras
- Bifes en tiritas con salsa de tomate
- Guacamole
- Queso cheddar con panceta
Dulces:
- Dulce de leche
- Mermelada
- Sirope con frutas
Receta de la masa para tacos casera (rapiditas)
Puedes multiplicar los ingredientes para hacer 33 masas para tacos, utilizando 1 kilogramo de harina, 600 mililitros de agua y 12 charadas de aceite (puede ser de oliva).
Ingredientes:
- 1 taza de harina
- 150 ml de agua
- 3 cdas. de aceite
- Sal (opcional)
Cómo hacer la receta de masa para tacos, paso a paso
- Para empezar con la receta, en un recipiente, mezcla la harina, el agua y el aceite. Usa las manos para integrar bien todos los ingredientes.
- Una vez que hayas formado una masa homogénea, pasa la preparación a la mesada. Amasa durante 4 minutos para que quede más maleable. Si necesitas más harina para que no se pegue, puedes agregar pero sin excederte.
- A continuación, forma bolitas de un tamaño pequeño y déjalas reposar por 5 minutos. Luego, estira con un bolillo para formar los discos delgados y redondos de las rapiditas.
- Por último, calienta una sartén de teflón a fuego bajo y sin aceite. Cuando se haya calentado, coloca las tortillas una por una. Se cocinan rápido, máximo 10 minutos de cada lado.