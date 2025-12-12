Inicio Recetas pan
Caserito

Cómo preparar un Pan de miga: la receta casera para armar los sándwiches de Navidad con 7 ingredientes

Es una de las recetas más económicas y simples para armar los sándwiches de Navidad. El pan de miga casero tiene una textura suave y delicada

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El pan de miga es una receta fácil y económica para hacer en casa.

El pan de miga es una receta fácil y económica para hacer en casa.

El pan de miga es un ingrediente imprescindible para armar los sándwiches en Navidad o Año Nuevo. Aunque muchas personas optan por comprarlo envasado, tiene una de las recetas más sencillas y baratas para hacerlo en casa, sin complicaciones.

Los sándwiches de miga son los más ricos del verano. Se pueden rellenar con una gran variedad de ingredientes, como jamón y queso, salame, roquefort, lechuga o jamón crudo. El pan que los envuelve tiene una textura suave y delicada: su versión casera se elabora con solo 7 ingredientes.

pan-de-miga.jpg

Receta para hacer pan de miga casero

Ingredientes:

  • 500 g de harina de trigo
  • 250 ml de agua tibia
  • 30 g de levadura fresca o 10 g de polvo para hornear
  • 2 cdas. de azúcar
  • 1 cdta. de sal
  • 50 g de manteca a temperatura ambiente
  • 1 huevo
RECETA PAN DE MIGA (1).jpg

Cómo preparar un pan de miga para los sándwiches de Navidad

  1. Primero, disuelve la levadura y el azúcar en agua tibia y deja reposar por 10 minutos, hasta que la mezcla quede espumosa.
  2. A continuación, en un bowl grande, tamiza la harina y la sal. Agrega la levadura disuelta y el huevo. Mezcla hasta que se incorporen.
  3. A esa preparación, suma la manteca y amasa hasta obtener una masa suave y elástica. Luego, llévala a un bowl engrasado y cúbrela con un repasador húmedo.
  4. Deja que la masa duplique su tamaño en un lugar cálido, por aproximadamente una hora.
  5. Amasa la masa para desgasificar y dale forma de rectángulo para poder meterla en un molde de pan.
  6. Llévala nuevamente a un molde previamente engrasado y cubre con el paño húmedo por 45 minutos.
  7. Para finalizar, precalienta el horno a 190 °C y hornea el pan de miga casero durante 30 minutos o hasta que quede dorado y al golpearlo suene hueco.

Una vez que tengas el pan de miga listo, puedes cortarlo en fetas y rellenarlo con lo que más te guste.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar