Cómo preparar un Pan de miga: la receta casera para armar los sándwiches de Navidad con 7 ingredientes

El pan de miga es un ingrediente imprescindible para armar los sándwiches en Navidad o Año Nuevo. Aunque muchas personas optan por comprarlo envasado, tiene una de las recetas más sencillas y baratas para hacerlo en casa, sin complicaciones.
Los sándwiches de miga son los más ricos del verano. Se pueden rellenar con una gran variedad de ingredientes, como jamón y queso, salame, roquefort, lechuga o jamón crudo. El pan que los envuelve tiene una textura suave y delicada: su versión casera se elabora con solo 7 ingredientes.
Receta para hacer pan de miga casero
Ingredientes:
- 500 g de harina de trigo
- 250 ml de agua tibia
- 30 g de levadura fresca o 10 g de polvo para hornear
- 2 cdas. de azúcar
- 1 cdta. de sal
- 50 g de manteca a temperatura ambiente
- 1 huevo
Cómo preparar un pan de miga para los sándwiches de Navidad
- Primero, disuelve la levadura y el azúcar en agua tibia y deja reposar por 10 minutos, hasta que la mezcla quede espumosa.
- A continuación, en un bowl grande, tamiza la harina y la sal. Agrega la levadura disuelta y el huevo. Mezcla hasta que se incorporen.
- A esa preparación, suma la manteca y amasa hasta obtener una masa suave y elástica. Luego, llévala a un bowl engrasado y cúbrela con un repasador húmedo.
- Deja que la masa duplique su tamaño en un lugar cálido, por aproximadamente una hora.
- Amasa la masa para desgasificar y dale forma de rectángulo para poder meterla en un molde de pan.
- Llévala nuevamente a un molde previamente engrasado y cubre con el paño húmedo por 45 minutos.
- Para finalizar, precalienta el horno a 190 °C y hornea el pan de miga casero durante 30 minutos o hasta que quede dorado y al golpearlo suene hueco.
Una vez que tengas el pan de miga listo, puedes cortarlo en fetas y rellenarlo con lo que más te guste.