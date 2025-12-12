Cómo preparar un Pan de miga: la receta casera para armar los sándwiches de Navidad con 7 ingredientes

Los sándwiches de miga son los más ricos del verano. Se pueden rellenar con una gran variedad de ingredientes, como jamón y queso, salame, roquefort, lechuga o jamón crudo. El pan que los envuelve tiene una textura suave y delicada: su versión casera se elabora con solo 7 ingredientes.

pan-de-miga.jpg

Receta para hacer pan de miga casero

Ingredientes: