Mantecol sin gluten: la receta del turrón sin horno y apto para celíacos con solo 4 ingredientes

El mantecol casero, también conocido como turrón de maní, es uno de los postres clásicos infaltables de las fiestas y una de las recetas más buscadas por quienes desean una opción saludable, sin gluten y sin complicaciones.
Esta versión apta para celíacos conserva todo el sabor tradicional del maní y permite disfrutar un dulce suave, económico y delicioso hecho en casa. Con pocos ingredientes, este turrón casero se convierte en la receta perfecta para renovar la mesa dulce navideña con una alternativa libre de gluten.
Turrón navideño sin gluten: la receta del mantecol apto para celíacos
La receta del turrón de maní sin gluten lleva solo 4 ingredientes y rinde 10 porciones. ¿Qué necesitas para preparar este mantecol apto para celíacos?
Ingredientes:
- 1 clara de huevo
- 3 cdas. de miel
- 2 cdas. de agua
- 200 g de pasta de maní casera
Cómo preparar la pasta de maní casera
Para elaborar la pasta de maní casera, coloca el fruto seco en la licuadora con una cucharadita de aceite de girasol. Luego, licúa hasta que su textura se vuelva cremosa y homogénea. Si es necesario, agrega una cucharadita de agua.
Paso a paso: cómo preparar la receta del mantecol sin gluten
- Primero, en una olla a fuego medio, calienta la miel hasta que se formen burbujas. Mientras tanto, bate la clara a punto nieve.
- Una vez que haya comenzado a hervir y las claras estén a punto, vuelca el líquido caliente sobre las claras para cocinarlas.
- Bate los ingredientes en una batidora hasta que la preparación se temple. Cuando el merengue esté listo, agrega la pasta de maní y unifica todo.
- Vuelca el mantecol casero en un molde de silicona o una budinera, previamente forrada con papel manteca, y llévalo a la heladera por 4 horas. Desmolda y sirve.