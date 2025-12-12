Mantecol sin gluten: la receta del turrón sin horno y apto para celíacos con solo 4 ingredientes

Esta versión apta para celíacos conserva todo el sabor tradicional del maní y permite disfrutar un dulce suave, económico y delicioso hecho en casa. Con pocos ingredientes, este turrón casero se convierte en la receta perfecta para renovar la mesa dulce navideña con una alternativa libre de gluten.

mantecol casero 1.jpg

Turrón navideño sin gluten: la receta del mantecol apto para celíacos

La receta del turrón de maní sin gluten lleva solo 4 ingredientes y rinde 10 porciones. ¿Qué necesitas para preparar este mantecol apto para celíacos?