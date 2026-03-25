Cómo hacer canelones de choclo cremosos: la receta deliciosa con un fácil paso a paso

Cuando los días empiezan a ponerse un poco más frescos, el cuerpo nos pide a gritos una que otra receta reconfortante. Y si hay una receta que grita "hogar" y "familia", son los canelones. Aunque los de verdura y carne tienen a sus fieles defensores, los canelones de choclo tienen esa magia dulce y cremosa que los hace irresistibles.
Preparar esta receta no requiere ser un chef profesional, sino contar con un poco de paciencia y mucho amor. Aquí te compartimos una receta fácil de canelones de choclo, con ingredientes que seguro tenés en casa, para que te luzcas en la cocina.
Receta de canelones de choclo, ingredientes
Para los panqueques (salen entre 10 y 12):
- 2 huevos.
- 1 taza de harina (puede ser 0000).
- 1 taza y media de leche.
- 1 chorrito de aceite o manteca derretida.
- Una pizca de sal.
- Manteca extra para la panquequera.
Para el relleno:
- 1 lata de choclo en granos (o 2 choclos frescos desgranados y hervidos).
- 1 lata de choclo amarillo cremoso.
- 1 cebolla grande picada bien chiquita.
- 1/2 morrón rojo picado (opcional, pero le da un gran sabor).
- 2 cucharadas generosas de queso crema.
- 50 gramos de queso rallado (tipo sardo o parmesano).
- Sal, pimienta negra y nuez moscada a gusto.
- Aceite de oliva o girasol para rehogar.
Para la salsa (la clásica “mixta”):
- Salsa de tomate (puede ser un filetto rápido o tuco).
- Salsa blanca (bechamel).
- Queso rallado extra para gratinar.
Receta de canelones de choclo, paso a paso
- La masa de los panqueques: en una licuadora o con un batidor de alambre, mezclá los huevos con la leche, la harina, la sal y el chorrito de aceite. La idea es que quede una mezcla líquida pero con cuerpo, sin grumos. El secreto: Dejá descansar la masa en la heladera por unos 20 minutos. Después, en una sartén o panquequera enmantecada a fuego medio, volcá un cucharón de la mezcla. Cuando los bordes se despeguen, dalo vuelta. ¡Reservalos apilados para que no se sequen!
- El relleno cremoso: en una sartén amplia, rehogá la cebolla y el morrón con un chorrito de aceite hasta que la cebolla esté transparente. Agregá el choclo en granos y el choclo cremoso. Mezclá bien y cociná por unos 5 minutos a fuego suave. Retirá del fuego, agregá el queso crema, el queso rallado y condimentá con sal, pimienta y una buena ralladura de nuez moscada. Dejá entibiar (esto es clave para que no se te rompan los panqueques al armarlos).
- El armado: colocá una cucharada generosa del relleno en un extremo de cada panqueque y enrollá con cuidado. Acomodalos uno al lado del otro en una fuente para horno previamente untada con un poco de salsa de tomate o aceite.
- El toque final: bañá los canelones con la salsa de tomate y luego cubrilos con la salsa blanca. Espolvoreá abundante queso rallado por encima. Llevá a un horno fuerte (200°C) durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.