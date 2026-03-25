Cómo hacer canelones de choclo cremosos: la receta deliciosa con un fácil paso a paso

Preparar esta receta no requiere ser un chef profesional, sino contar con un poco de paciencia y mucho amor. Aquí te compartimos una receta fácil de canelones de choclo, con ingredientes que seguro tenés en casa, para que te luzcas en la cocina.

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Receta de canelones de choclo, ingredientes

Para los panqueques (salen entre 10 y 12):