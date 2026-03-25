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Cómo hacer canelones de choclo cremosos: la receta deliciosa con un fácil paso a paso

La receta de canelones de choclo le encanta a la mayoría de la gente y se hace con simples ingredientes

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
Los canelones de choclo se hacen con una receta que lleva simples pasos y pocos ingredientes.

Los canelones de choclo se hacen con una receta que lleva simples pasos y pocos ingredientes.

Cuando los días empiezan a ponerse un poco más frescos, el cuerpo nos pide a gritos una que otra receta reconfortante. Y si hay una receta que grita "hogar" y "familia", son los canelones. Aunque los de verdura y carne tienen a sus fieles defensores, los canelones de choclo tienen esa magia dulce y cremosa que los hace irresistibles.

Preparar esta receta no requiere ser un chef profesional, sino contar con un poco de paciencia y mucho amor. Aquí te compartimos una receta fácil de canelones de choclo, con ingredientes que seguro tenés en casa, para que te luzcas en la cocina.

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Receta de canelones de choclo, ingredientes

Para los panqueques (salen entre 10 y 12):

  • 2 huevos.
  • 1 taza de harina (puede ser 0000).
  • 1 taza y media de leche.
  • 1 chorrito de aceite o manteca derretida.
  • Una pizca de sal.
  • Manteca extra para la panquequera.

Para el relleno:

  • 1 lata de choclo en granos (o 2 choclos frescos desgranados y hervidos).
  • 1 lata de choclo amarillo cremoso.
  • 1 cebolla grande picada bien chiquita.
  • 1/2 morrón rojo picado (opcional, pero le da un gran sabor).
  • 2 cucharadas generosas de queso crema.
  • 50 gramos de queso rallado (tipo sardo o parmesano).
  • Sal, pimienta negra y nuez moscada a gusto.
  • Aceite de oliva o girasol para rehogar.

Para la salsa (la clásica “mixta”):

  • Salsa de tomate (puede ser un filetto rápido o tuco).
  • Salsa blanca (bechamel).
  • Queso rallado extra para gratinar.
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Receta de canelones de choclo, paso a paso

  1. La masa de los panqueques: en una licuadora o con un batidor de alambre, mezclá los huevos con la leche, la harina, la sal y el chorrito de aceite. La idea es que quede una mezcla líquida pero con cuerpo, sin grumos. El secreto: Dejá descansar la masa en la heladera por unos 20 minutos. Después, en una sartén o panquequera enmantecada a fuego medio, volcá un cucharón de la mezcla. Cuando los bordes se despeguen, dalo vuelta. ¡Reservalos apilados para que no se sequen!
  2. El relleno cremoso: en una sartén amplia, rehogá la cebolla y el morrón con un chorrito de aceite hasta que la cebolla esté transparente. Agregá el choclo en granos y el choclo cremoso. Mezclá bien y cociná por unos 5 minutos a fuego suave. Retirá del fuego, agregá el queso crema, el queso rallado y condimentá con sal, pimienta y una buena ralladura de nuez moscada. Dejá entibiar (esto es clave para que no se te rompan los panqueques al armarlos).
  3. El armado: colocá una cucharada generosa del relleno en un extremo de cada panqueque y enrollá con cuidado. Acomodalos uno al lado del otro en una fuente para horno previamente untada con un poco de salsa de tomate o aceite.
  4. El toque final: bañá los canelones con la salsa de tomate y luego cubrilos con la salsa blanca. Espolvoreá abundante queso rallado por encima. Llevá a un horno fuerte (200°C) durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.

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