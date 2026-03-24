Cómo hacer una bondiola casera perfecta: la receta del fiambre artesanal más rico

Aquí te dejamos la hoja de ruta de la receta definitiva, para lograr una pieza con el color, la textura y el sabor de todos los ingredientes, que harían envidiar a cualquier almacén de ramos generales.

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Receta de bondiola casera, ingredientes

La pieza: una bondiola de cerdo fresca (aprox. 1,5 a 2 kg).

de cerdo fresca (aprox. 1,5 a 2 kg). El curado: 1 kg de sal gruesa y 500 g de azúcar (ayuda a mantener el color y suavizar la salinidad).

El "rebozado" (el secreto del sabor): pimentón dulce, ají molido, pimienta negra quebrada y una pizca de nuez moscada.

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Receta de bondiola casera, paso a paso

El proceso de curado (deshidratación): en un recipiente plástico, hacé una base con la mezcla de sal y azúcar. Colocá la bondiola y cubrila totalmente. Llevá la fuente a la heladera. La regla de oro: un día de frío por cada kilo de carne. Si pesa 2 kg, se queda 48 horas.

y cubrila totalmente. Llevá la fuente a la heladera. La regla de oro: un día de frío por cada kilo de carne. Si pesa 2 kg, se queda 48 horas. El lavado y secado: retirá la pieza de la sal (notarás que está más firme y oscura). Lavala muy bien bajo el chorro de agua fría para eliminar el exceso de sodio. Secala con papel absorbente hasta que no quede rastro de humedad.

El saborizado: acá es donde le ponés tu firma. Frotá la carne con un chorrito de vino blanco o coñac (opcional) y luego cubrila completamente con la mezcla de especias. El pimentón es clave para ese color rojizo característico.

El vendado: envolvé la pieza firmemente en papel manteca o papel microporoso (el que usan los carniceros). Atala con hilo de choricero (piolín) haciendo un buen prensado para que no queden burbujas de aire.

El reposo final: colgala en un lugar fresco, seco y oscuro (o en la parte baja de la heladera si el clima es muy húmedo). ¿Cuánto tiempo? Entre 30 y 45 días. La paciencia es el ingrediente principal: debe perder aproximadamente un 30% de su peso original.

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El veredicto de la receta de bondiola casera

Cuando la pieza esté firme al tacto, es momento de la verdad. Al cortarla, el centro debe estar tierno y con un color uniforme. Servila con un buen pan de campo.