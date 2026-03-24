Cómo hacer una bondiola casera perfecta: la receta del fiambre artesanal más rico

En el mundo de los sabores caseros, pocos trofeos son tan gratificantes como cortar la primera rodaja de una bondiola curada por uno mismo. Aunque parece un proceso místico reservado para expertos en el campo, la realidad es que la receta de bondiola casera es un ejercicio de paciencia y respeto por la materia prima.
Aquí te dejamos la hoja de ruta de la receta definitiva, para lograr una pieza con el color, la textura y el sabor de todos los ingredientes, que harían envidiar a cualquier almacén de ramos generales.
Receta de bondiola casera, ingredientes
- La pieza: una bondiola de cerdo fresca (aprox. 1,5 a 2 kg).
- El curado: 1 kg de sal gruesa y 500 g de azúcar (ayuda a mantener el color y suavizar la salinidad).
- El "rebozado" (el secreto del sabor): pimentón dulce, ají molido, pimienta negra quebrada y una pizca de nuez moscada.
Receta de bondiola casera, paso a paso
- El proceso de curado (deshidratación): en un recipiente plástico, hacé una base con la mezcla de sal y azúcar. Colocá la bondiola y cubrila totalmente. Llevá la fuente a la heladera. La regla de oro: un día de frío por cada kilo de carne. Si pesa 2 kg, se queda 48 horas.
- El lavado y secado: retirá la pieza de la sal (notarás que está más firme y oscura). Lavala muy bien bajo el chorro de agua fría para eliminar el exceso de sodio. Secala con papel absorbente hasta que no quede rastro de humedad.
- El saborizado: acá es donde le ponés tu firma. Frotá la carne con un chorrito de vino blanco o coñac (opcional) y luego cubrila completamente con la mezcla de especias. El pimentón es clave para ese color rojizo característico.
- El vendado: envolvé la pieza firmemente en papel manteca o papel microporoso (el que usan los carniceros). Atala con hilo de choricero (piolín) haciendo un buen prensado para que no queden burbujas de aire.
- El reposo final: colgala en un lugar fresco, seco y oscuro (o en la parte baja de la heladera si el clima es muy húmedo). ¿Cuánto tiempo? Entre 30 y 45 días. La paciencia es el ingrediente principal: debe perder aproximadamente un 30% de su peso original.
El veredicto de la receta de bondiola casera
Cuando la pieza esté firme al tacto, es momento de la verdad. Al cortarla, el centro debe estar tierno y con un color uniforme. Servila con un buen pan de campo.