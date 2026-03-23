Cómo hacer Guiso de lentejas casero: la receta de otoño riquísima y abundante en menos de 1 hora

Llegó el otoño y con él, buscamos revivir muchas de las recetas abundantes de las abuelas. Tal es el caso del exquisito guiso de lentejas, un plato lleno de nutrientes esenciales para mantener el cuerpo caliente durante los días más fríos del año. Lleva mucha carne, legumbres y verduras: no hay nada más reconfortante que este plato.
En esta ocasión, "lo vamos a dar todo", apostando por ingredientes audaces y que le aportan un sabor increíble a la receta del guiso de lentejas. Se prepara con panceta, carnes, chorizo colorado, papa, zapallo, cebolla, legumbres, condimentos... bien picantes.
Receta del guiso de lentejas picante y sabroso
El guiso de lentejas es una comida lleva de proteínas, vitaminas, minerales, fibra y calorías, por lo que es perfecta para disfrutar durante los días más fríos. Te dejo la receta casera de mi abuela. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1/2 kilo de lentejas
- 150 gramos de panceta ahumada
- 1 chorizo colorado
- 1 trozo de carne vacuna o cerdo
Verduras:
- 1/2 pimiento morrón rojo
- 1 cebolla grande
- 1 cebolla de verdeo
- 2 dientes de ajo
- 1 1/2 litro de caldo de verdura
- 2 papas
- 1/2 calabaza (para que le de cremosidad al deshacerse)
- Aceite de oliva
Condimentos:
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de ají molido picante
- Orégano
- Pimienta y sal
Cómo hacer guiso de lentejas casero: la receta, paso a paso
- Primero, en una olla con agua y sal pon a hervir las lentejas durante 30 minutos. Mientras tanto, pela la cebolla y pícala muy fina, corta el pimiento y el verdeo en cuadraditos. También, corta el chorizo, la carne y la panceta en cubos pequeños.
- En otra olla, agrega el aceite y rehoga la cebolla, el pimiento, el verdeo y los ajos picados. Luego, incorpora el chorizo, la panceta y las carnes cortadas en cubos. También puedes sumar calabaza y papas cortadas en cubos para darle cremosidad. Revuelve.
- A continuación, agrega un cucharón de caldo disuelto y deja cocinar por 10 minutos. Sazona con pimentón, ají, orégano y pimienta.
- Cuando las lentejas ya estén tiernas cuélalas, dejando un poco de agua de cocción, y agrégalas a la olla con los vegetales y las carnes. Si es necesario, agrega más caldo y sal.
- Por último, cocina el guiso de lentejas por unos minutos para amalgamar los sabores, deja reposar y sirve.