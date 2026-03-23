Cómo hacer Guiso de lentejas casero: la receta de otoño riquísima y abundante en menos de 1 hora

En esta ocasión, "lo vamos a dar todo", apostando por ingredientes audaces y que le aportan un sabor increíble a la receta del guiso de lentejas. Se prepara con panceta, carnes, chorizo colorado, papa, zapallo, cebolla, legumbres, condimentos... bien picantes.

plato de guiso de lentejas

Receta del guiso de lentejas picante y sabroso

El guiso de lentejas es una comida lleva de proteínas, vitaminas, minerales, fibra y calorías, por lo que es perfecta para disfrutar durante los días más fríos. Te dejo la receta casera de mi abuela. ¿Qué necesitas?