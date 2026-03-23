Inicio Recetas Guiso
De la abuela

Cómo hacer Guiso de lentejas casero: la receta de otoño riquísima y abundante en menos de 1 hora

El guiso de lentejas es una de las recetas de la abuela más sabrosas, picantes y abundantes para preparar en otoño y reconfortar el cuerpo

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El guiso de lentejas es una de las recetas más sabrosas picantes y abundantes para otoño.

El guiso de lentejas es una de las recetas más sabrosas picantes y abundantes para otoño.

Llegó el otoño y con él, buscamos revivir muchas de las recetas abundantes de las abuelas. Tal es el caso del exquisito guiso de lentejas, un plato lleno de nutrientes esenciales para mantener el cuerpo caliente durante los días más fríos del año. Lleva mucha carne, legumbres y verduras: no hay nada más reconfortante que este plato.

En esta ocasión, "lo vamos a dar todo", apostando por ingredientes audaces y que le aportan un sabor increíble a la receta del guiso de lentejas. Se prepara con panceta, carnes, chorizo colorado, papa, zapallo, cebolla, legumbres, condimentos... bien picantes.

plato de guiso de lentejas

Receta del guiso de lentejas picante y sabroso

El guiso de lentejas es una comida lleva de proteínas, vitaminas, minerales, fibra y calorías, por lo que es perfecta para disfrutar durante los días más fríos. Te dejo la receta casera de mi abuela. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 1/2 kilo de lentejas
  • 150 gramos de panceta ahumada
  • 1 chorizo colorado
  • 1 trozo de carne vacuna o cerdo

Verduras:

  • 1/2 pimiento morrón rojo
  • 1 cebolla grande
  • 1 cebolla de verdeo
  • 2 dientes de ajo
  • 1 1/2 litro de caldo de verdura
  • 2 papas
  • 1/2 calabaza (para que le de cremosidad al deshacerse)
  • Aceite de oliva

Condimentos:

  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de ají molido picante
  • Orégano
  • Pimienta y sal
receta guiso de lentejas.jpg

Cómo hacer guiso de lentejas casero: la receta, paso a paso

  1. Primero, en una olla con agua y sal pon a hervir las lentejas durante 30 minutos. Mientras tanto, pela la cebolla y pícala muy fina, corta el pimiento y el verdeo en cuadraditos. También, corta el chorizo, la carne y la panceta en cubos pequeños.
  2. En otra olla, agrega el aceite y rehoga la cebolla, el pimiento, el verdeo y los ajos picados. Luego, incorpora el chorizo, la panceta y las carnes cortadas en cubos. También puedes sumar calabaza y papas cortadas en cubos para darle cremosidad. Revuelve.
  3. A continuación, agrega un cucharón de caldo disuelto y deja cocinar por 10 minutos. Sazona con pimentón, ají, orégano y pimienta.
  4. Cuando las lentejas ya estén tiernas cuélalas, dejando un poco de agua de cocción, y agrégalas a la olla con los vegetales y las carnes. Si es necesario, agrega más caldo y sal.
  5. Por último, cocina el guiso de lentejas por unos minutos para amalgamar los sabores, deja reposar y sirve.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar